ثنائيات الدراما.. «فاكهة الماراثون»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد «الماراثون» الدرامي الرمضاني منافسة درامية قوية بين «الثنائيات الفنية»، التي نجحت في تقديم وجبة درامية دسمة لجمهور رمضان على الشاشات المختلفة، حيث ظهرت في أعمال فنية سابقة محققة نجاحاً كبيراً، بفضل الانسجام الذي جمعها في العديد من المشاهد الدرامية والرومانسية والكوميدية التي نالت رواجاً لافتاً، حيث قدمت أدوراً مميزة نالت إشادة المتابعين وصناع الدراما على مواقع التواصل، كما تصدرت أعمالها نسبة مشاهدة عالية عبر القنوات وموقع «يوتيوب»، خصوصاً مع القصص المختلفة والأحداث المشوقة والشخصيات الجديدة التي ظهرت بها للمرة الأولى عبر الشاشة الفضية.

من أبرز الثنائيات الفنية التي تطل في رمضان هذا العام، بعد أن حققا نجاحاً العام الماضي في مسلسل «ساعي البريد»، جابر نغموش وجمعة علي، حيث يلعبان بطولة مسلسل «بو حظين» الذي يعرض على «قناة الإمارات»، ويقدمان مفارقات كوميدية بين شخصيتين متناقضتين، هما «هاشل» الذي يجسده نغموش، ونسيبه «عبيد» الذي يلعبه جمعة، حيث يتسبب «هاشل» في الكثير من المشكلات الشخصية والعملية لـ«عبيد» الموظف البسيط الذي يتصف بالطيبة والهدوء.

قوة مزدوجة

وعن أهمية وجود الثنائيات في الدراما التلفزيونية أكد جابر نغموش أن الثنائيات تمثل قوة مزدوجة بين ممثلين لديهما قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث التعاون بينهما يعطي للعمل ثقلاً، خصوصاً أن عبارة «النجم الأوحد» في الدراما التلفزيونية تلاشت منذ فترة، وأصبحت البطولات الجماعية والثنائية هي الأبرز في المواسم الرمضانية.

فيما أعرب جمعة علي عن سعادته بتعاونه من جديد مع جابر نغموش، مؤكداً أن تجربته السابقة في «ساعي البريد» شكلت حافزاً له كي يقدم مع نغموش عملاً مختلفاً ينال إعجاب المشاهدين، لافتاً إلى أن الثنائيات من أبرز أنواع الدراما التي تحقق صدى كبيراً في السباق الرمضاني.

«وأخيراً»

وبعد سلسلة من النجاحات التي حققها كل من قصي خولي ونادين نجيم في الثنائيات المميزة بمسلسلي «2020» و«خمسة ونص»، يعودان هذا العام بمسلسل «وأخيراً» من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وتدور قصته في 15 حلقة حول شخصية «خيال» التي تجسدها نادين، وهي فتاة ذكية وقوية تحارب للوصول إلى هدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي الكثير من ماضيها المؤلم الذي تتعرض بسببه لمشكلات اجتماعية عدة.

وأعربت نادين عن سعادتها لتكرار تعاونها مع قصي بعد الثنائية الناجحة التي قدماها سوياً في عدة أعمال فنية، وقالت: أثق بأن «وأخيراً» سيكون مسلسلاً بروح جديدة وثنائية مميزة، اجتهدنا كثيراً في هذا العمل، الذي يفاجئ الجمهور بكثير من القصص الدرامية المشوقة.

تعاون خليجي

وفي الدراما الخليجية، تتعاون إلهام الفضالة من جديد مع زوجها شهاب جوهر في مسلسل «النون وما يعلمون»، وذلك بعد تميزهما في مسلسلات «أمينة حاف» و«حوبتي» و«من بعدي الطوفان»، والعمل دراما خليجية اجتماعية تتمحور أحداثه حول الانتقام، وهو من تأليف عبد الرحمن أشكناني، وإخراج حمد البدري، بينما تجتمع هدى حسين مع ماجد الجسمي في المسلسل الخليجي «بطن الحوت»، الذي يُعد ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل «ست الحسن».

«ضرب نار»

بعد أن تعاونا سوياً في «لآخر نفس» عام 2019، و«اللي ملوش كبير» عام 2021، وأحبهما المشاهدون في شخصية «الخديوي» و«غزل»، يجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي في رمضان هذا العام من خلال مسلسل «ضرب نار»، ويشاركهما بطولته تامر مجدي وماجد المصري وسمير المرشدي وبدرية طلبة، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدية وتلعب فيه ياسمين دور «مهرة» ابنة منطقة شبرا بالقاهرة، وهي فتاة شعبية تلتقي بـ«جابر الكومندا» من محافظة سوهاج، الذي يجسده أحمد العوضي، وخلال الأحداث وهروباً من قضية ثأر يتقابل الثنائي وتنشأ بينهما قصة حب.

«الكبير ومربوحة»

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» في رمضان الماضي، يلتقي الثنائي الكوميدي في «الكبير أوي7» الذي يلعبه أحمد مكي و«مربوحة» التي تجسدها الممثلة الشابة رحمة أحمد، لتقديم قضايا اجتماعية وشبابية وفنية في قالب من الكوميديا العفوية، ويشاركهما البطولة محمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد.

ثنائيات للمرة الأولى

يشهد الموسم الرمضاني لهذا العام، تعاون ثنائي جديد للمرة الأولى، حيث يجتمع يجتمع أمير كرارة ومي عز الدين في مسلسل «سوق الكانتو» الذي تدور أحداثه في إطار شعبي بـ«سوق الكانتو» بوسط البلد عام 1922، وتجسد مي فيه شخصية فتاة من أصول يونانية، وتلتقي بـ«طه» أحد تجار «سوق الكانتو» وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصراعات والأزمات.المسلسل يعيد كرارة إلى الدراما الشعبية التي تميز بها وحقق نجاحات كبيرة من خلالها، ويعد سوق الكانتو من الأعمال التي تحمل طابعاً خاصاً في شهر رمضان، حيث إن أحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة قبل 100 سنة، وذلك يجعل هناك اختلافاً في الديكورات والملابس والأكسسوارات وغيرها من التفاصيل.

ويشارك في البطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، سلوى عثمان، أحمد التهامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.