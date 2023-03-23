أبوظبي تستضيف أول مهرجانات الثقافة المعاصرة

أبوظبي (وام)

تنطلق فعاليات «بِرد أبوظبي»، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2023 في جزيرة ياس، ببرنامج يحتفي بمقومات الثقافة المعاصرة من خلال الموسيقى والأزياء والمأكولات والرياضة والفنون، مؤكداً دورها في رسم ملامح الهوية الثقافية الحديثة. وصممت شركة براغ بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، المهرجان، لتوفير جسر يربط بين الاكتشافات الثقافية والإبداعية، ويعيد تقديمها للجمهور، ويوفر المهرجان لفناني الإمارات والمنطقة منصة لعرض مواهبهم بجانب عروض لفنانين عالميين، ويتضمن عروض أزياء حصرية، وتجارب مأكولات الشارع، ومباريات السلة، والألعاب الإلكترونية، وحفلات موسيقية وعروض الجداريات.