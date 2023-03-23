إفطار صحي وجولة بالدراجة في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «كولناجو أبوظبي» مبادرة «الإفطار وجولة بالدراجة الهوائية»، وذلك للمساعدة في تشجيع الناس على الحركة وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك. وتنظم كولناجو فعاليات أسبوعية مساء كل خميس، حيث يمكن للضيوف تناول وجبة إفطار صحية بجزيرة الحديريات والمشاركة في جولة بالدراجات الهوائية على مسار الدراجات الهوائية. تمثل المبادرة خطوة جديدة ضمن جهود كولناجو المستمرة لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ودعم نمو رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، وإلهام الكبار والصغار لاتباع أسلوب حياة صحي خلال الشهر الكريم. وتستمر الجولة لمدة ساعة واحدة، ابتداءً من الثامنة و45 دقيقة مساءً.