الجمعة 24 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إفطار صحي وجولة بالدراجة في الحديريات

إفطار صحي وجولة بالدراجة في الحديريات
24 مارس 2023 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
بلدية مدينة العين تنظم فعاليات متنوعة خلال شهر رمضان

أطلقت «كولناجو أبوظبي» مبادرة «الإفطار وجولة بالدراجة الهوائية»، وذلك للمساعدة في تشجيع الناس على الحركة وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك. وتنظم كولناجو فعاليات أسبوعية مساء كل خميس، حيث يمكن للضيوف تناول وجبة إفطار صحية بجزيرة الحديريات والمشاركة في جولة بالدراجات الهوائية على مسار الدراجات الهوائية. تمثل المبادرة خطوة جديدة ضمن جهود كولناجو المستمرة لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ودعم نمو رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، وإلهام الكبار والصغار لاتباع أسلوب حياة صحي خلال الشهر الكريم. وتستمر الجولة لمدة ساعة واحدة، ابتداءً من الثامنة و45 دقيقة مساءً.

الحديريات
جزيرة الحديريات
أبوظبي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
الرياضي
أرام يبدأ مشواره في «تبليسي جراند سلام» للجودو
اليوم 14:57
«ربيع الفن الإبداعي» في «الجليلة لثقافة الطفل»
دنيا
«ربيع الفن الإبداعي» في «الجليلة لثقافة الطفل»
اليوم 14:55
المغرب يختبر تألقه المونديالي بتحدي البرازيل
الرياضي
المغرب يختبر تألقه المونديالي بتحدي البرازيل
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©