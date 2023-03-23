"سباق سوبرمان" الأول من نوعه في "وارنر براذرز أبوظبي"
سوبرمان في «وارنر براذرز أبوظبي»
23 مارس 2023 20:54
أبوظبي (الاتحاد) شهد "سباق سوبرمان" الأول من نوعه الذي استضافه عالم وارنر براذرز أبوظبي مشاركة أكثر من 900 متسابق من محبي الترفيه والمنافسة. وتألق الضيوف من العائلات والأصدقاء بأجمل ملابس سوبرمان، وشاركوا في السباقات التي امتدت لمسافة 3 كلم و5 كلم و10 كلم، والتي أقيمت في المنطقة المحيطة بعالم وارنر براذرز أبوظبي. وشارك فيها عدد من أشهر شخصيات الأنيميشن المحببة مثل سيلفستر وتويتي اللتين قامتا بتشجيع المتسابقين عند بلوغهم خط النهاية. وشارك الضيوف الصغار في سباق الأطفال الذي نظم على مسافة 200 متر داخل عالم وارنر براذرز أبوظبي، والذي انطلق من منطقة ميتروبوليس واختتم عند غوثام سيتي. وحصل الفائزون على ميداليات خاصة مطرزة بتصاميم مستوحاة من شخصية سوبرمان، كما أتيحت لهم الفرصة لالتقاط أجمل الصور التذكارية بصحبة سوبرمان على منصة التتويج.