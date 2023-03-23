"سباق الإنقاذ".. تجارب غامرة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف صالة "الاتحاد أرينا" في أبوظبي العرض التفاعلي الحي، المقتبس عن عرض الرسوم المتحركة المحبب، "دورية المخلب: سباق الإنقاذ" في يونيو المقبل. ويحمل العرض للأطفال مغامراتٍ جديدة حافلة بالتشويق برفقة رايدر وفريقه من الشخصيات الكرتونية المحببة. ويتيح العرض للأطفال الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الجديدة والمسلية، بما فيها التفاعل مع شخصياتهم المفضلة والرقص والمشاركة في المغامرات الرائعة. ويتميز عرض "دورية المخلب: سباق الإنقاذ" باستخدام المشاهد المسرحية الكلاسيكية ونظام جدار الفيديو التفاعلي لمنح الجمهور أجواءً استثنائية تحملهم إلى مجموعة من المواقع الشهيرة في السلسلة التلفزيونية، ومنها خليج المغامرة وبرج المراقبة وجزيرة الفقمة ومزرعة المزارعة يومي وجبل جايك. ويتيح العرض للأطفال الرقص على أنغام أغنية "بوب بوب بوجي" وغناء أغاني العرض الشهيرة. كما يحظى الجمهور خلال العرض بفرصة المشاركة في المغامرات وإنقاذ العمدة جودواي عبر الانضمام إلى فريق الإنقاذ، والبحث عن الأدلة وإيجاد الحلول وهم جالسون في مقاعدهم. وقال نيكولاس رينا، المدير الإداري لشركة برواكتيف إنترتينمنت: يدعو عرض "دورية المخلب: سباق الإنقاذ" الأطفال والعائلات إلى دخول خليج المغامرة وخوض تجربة غامرة وغير مسبوقة. ونحرص على تقديم العرض بأبهى حلة ومنح الأطفال فرصة الاستمتاع والتعلم في آن معاً. وأضاف رينا: يمكن للأطفال تعلم أمور جديدة أثناء مشاهدة العرض الحي، مثل القيادة الآمنة مع تشيس ومساعدة زوما على إنقاذ الحيوانات، وإطفاء الحرائق مع مارشال والطيران مثل سكاي وقيادة الدراجات الهواية مع روكي.