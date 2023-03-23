حسين الجسمي ينثر الأمل بأغنية "باب رزق"

أبوظبي (الاتحاد) بهدف نثر الأمل والتفاؤل بين الجمهور، أطل الفنان حسين الجسمي مع بداية شهر رمضان بالأغنية الإنسانية "باب رزق"، كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان وتوزيع علي فتح الله. وتقول كلماتها:
صباح الخير على ناسنا وع الغالين.. أهالينا وحبايبنا ع الشارع وبيوتنا والدكاكين.. وعالخير إلى في قلوبنا صباح الفل عاللي بيسعى والشقيان.. أخونا وجارنا وصاحبنا صباح الرزق والتساهيل.. ويومنا جميل.. بلقمة بتحلى بتعبنا وتأتي أغنية "باب رزق" ضمن منهج حسين الجسمي ورسالته الإنسانية في بث مشاعر السعادة والفرح من خلال الأعمال التي تترك أثراً بين الجمهور وتزرع المحبة فيما بينهم. وتعرض أغنية "باب رزق" من خلال فيديو كليب تم تصويره في جمهورية مصر العربية، وطرح عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي على youtube.