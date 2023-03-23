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وفاة "أبلة فضيلة" أشهر مقدمي برامج الأطفال

وفاة "أبلة فضيلة" أشهر مقدمي برامج الأطفال
23 مارس 2023 12:30

توفيت نجمة الإذاعة المصرية فضيلة عبد العزيز المعروفة بـ "أبلة فضيلة"، اليوم، الخميس، عن عمر 94 عاما في كندا.

والراحلة من مواليد 4 يناير 1929، وتعد أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية.

واشتهرت أبلة فضيلة بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية منذ نهاية الخمسينيات، وارتبط بصوتها‭‭ ‬‬العذب ملايين الأطفال في العالم العربي وهي تسرد الحكايات والقصص التعليمية في برنامجها الشهير "غنوة وحدوتة".

تخرجت أبلة فضيلة من كلية الحقوق، لكنها في عام 1953 قابلت الإذاعي "بابا شارو" واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان وأعربت له عن أمنيتها في أن تكون يوما ما مذيعة للأطفال.

وبالفعل ساعدها على تحقيق حلمها، وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.

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المصدر: وكالات
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