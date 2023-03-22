منال آل علي: سعادتي في العطاء

خولة علي (دبي)

منال آل علي، متطوعة سلكت طريقها بتحد وإرادة ورغبة بمساعدة الناس في عدد من الدول، لدعمهم ومساندتهم في تلبية أبسط حقوقهم، فكان لتواجدها في محيطهم الأثر البالغ عليها، حيث أدركت أن التطوع قيمة إنسانية واجبة على كل فرد، يستطيع أن يؤثر إيجاباً في حياة الآخرين. كما أن عملها في المجال الطبي، كفني طب طوارئ، جعلها أكثر رغبة في العمل الإنساني، للتخفيف من معاناة الناس.

بلا حدود

تظهر منال آل علي رغبتها في العطاء والتواجد في أصعب المواقف، لما تحمله من تأثير إيجابي لتضميد جراح الأخرين، وتغيير نظرتهم للحياة بطريقة أكثر أملاً وتفاؤلاً، فرحلتها مع التطوع لم تكن سهلة، وإنما فيها الكثير من الألم والمعاناة والحرمان من حياة يعشيها كثر بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن التطوع مفردة تحمل في طياتها الكثير من المفاهيم المبهجة، فعندما يسخّر الفرد نفسه لتنمية مجتمعه وتطويره، ولا ينتظر المقابل فهو بذلك يعي جيداً مسؤوليته ودوره كفرد فعّال في المجتمع، لا سيما أن العمل التطوعي ليس له جنسية أو وطن محدد، بل يتجاوز الحدود ليقدم خدماته الإنسانية لكل محتاج.

شغف المغامرة

منال وهي أم وعاملة ومحبة للتطوع وشغوفة بالمغامرة، ترى أن من أجمل الأعمال قرباً إلى قلبها هو النشاط التطوعي، والذي جلب لها السعادة والرضا، والسير في الطريق الصحيح. أما عن نشاطها كمغامرة تهوى تسلق الجبال، فقد اكتسبت من هذه الهواية، القوة والصبر والتحدي وزيادة اللياقة البدنية، واستشعار عظمة الخالق عند رؤية جمال الطبيعة ومناظر الجبال العالية وترانيم صوت المياه الجارية.

مبادرة الفجيرة

وعن بداية ولوجها إلى عالم التطوع، تشير آل علي إلى أنها بدأت عام 2018، عندما شاركت في عدد من الأعمال التطوعية الداخلية والخارجية، وأسهمت في مبادرات تطوع في الفجيرة لمساعدة المتضررين من الأمطار وتوزيع المواد اللازمة من مأكل ومشرب ومستلزمات مسكن، لحين نقلهم إلى أماكن أكثر أماناً وراحة. وتوضح قائلة: أبهرني تكاتف الأيدي والتعاون بين الفرق التطوعية في الإمارات، لتحقيق هدف واحد وهو العطاء، لنثبت للعالم أن عيال زايد سباقون في عمل الخير.

وتشير آل علي إلى أن التطوع يغذي الروح ويمنح الشعور بالرضا، عندما يقدم المرء شيئاً مفيداً للمجتمع، كما أن التطوع يهذب النفس ويصقل العطاء. وتحرص على زرع هذه القيمة في بناتها عن طريق إشراكهن في الأعمال التطوعية المحتلفة، ما يعود عليهم بالنفع والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية، فالتطوع من أفضل الفرص لإبراز المهارات واكتساب خبرات جديدة.

تجربة زنجبار

عن تجربتها التطوعية في عدد من البلدان الفقيرة، توضح آل علي أن تواجدها في «زنجبار» للمشاركة في التطوع كان له وقع خاص في نفسها، حيث انعكس على رؤيتها لواقعها ونظرتها المستقبلية، وقد قضت في زنجبار 6 أيام ما بين المساهمة في بناء منزل أرملة وأم لـ 9 أطفال، وزيارة دار المسنين في المنطقة وقضاء وقت ممتع مع النزلاء، إضافة إلى زيارة المدارس وتوزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب. وتضيف: حتى اللحظة لا أنسى وجوه الأطفال التي ترتسم عليها ملامح السعادة وتحوطنا بالحب والترحاب منذ لحظة وصولنا، وقد خصصنا وقتاً لتعليمهم القرآن بجانب متعة اللعب والمرح معهم. وكذلك ضحكات المسنين مازالت عالقة في أسمعانا بعد زيارتهم والحديث معهم، حيث تعلمنا أن السعادة الحقيقية تكمن في العطاء.

توازن وتجديد

في خضم الأعمال التي لا تنتهي، تحرص منال آل علي على ممارسة مغامراتها وهواياتها الرياضية للاستمرار في الأعمال المحببة لها. وفي عام 2019 شاركت في سباقات رياضية متنوعة لزيادة لياقتها وكسر روتين حياتها، وتؤكد أن رياضة الجري محببة لديها، حيث تمدها بالطاقة والحيوية والقدرة على التحمل والتحدي، كما تعشق رياضة الهايك، فهي عضو فعّال في إحدى فرق المغامرات، وتهوى العزف على البيانو، نتيجة حبها للموسيقى منذ طفولتها وبذلك استطاعت أن تعيد التوازن التجديد إلى حياتها وكسر روتينها اليومي.