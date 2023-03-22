مسجد النور في الشارقة.. تحفة بـ 8 قباب

أبوظبي (الاتحاد)

يمثِّل مسجد النور الذي يقع في الشارقة عناصر العمارة العثمانية بوحدات زخرفية خارجية وفراغات داخلية ضخمة، ويغطي 8 قباب مركبة، منها قبة رئيسة كبيرة في الوسط وحولها أنصاف قباب، إضافة إلى القباب الصغيرة. يتوسط المسجد كورنيش بحيرة خالد، ما يضفي عليه جمالاً إضافياً، وهو أحد أجمل مساجد الإمارة وأكبرها تجسيداً للعمارة العثمانية. ومن الأمور التي تجعله معلماً سياحياً إسلامياً، دخوله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لضمه أكبر صندوق زكاة خشبي في عام 2014.

المحراب

يُظهر المحراب في مسجد النور دقة القطع والنحت للرخام، كما أن مآذنه تتميز بطابع رشيق وارتفاع هائل، ويضم مئذنتين ارتفاع كل منهما 54.5 متر، تحوطه مساحات زراعية خضراء تضفي عليه رونقاً أخاذاً. شيِّد المسجد عام 2004 وأُقيمت فيه أول صلاة جمعة في 24 ديسمبر من العام نفسه، وتبلغ مساحة المسجد، إضافة إلى ملحقاته 4601.2 متر مربع، ويحتوي على مكتبة ثرية بمحتواها. افتُتح مسجد النور عام 2005، وصمِّم وفقاً لأساليب العمارة العثمانية، ويتألف تصميمه العمراني من القباب الكبيرة والصغيرة من الخارج، ويتزين من الداخل بأجمل الزخارف والنقوش المخططة بآيات قرآنية، ما يضفي طابعاً روحانياً عند زيارته.

جولات

يوفر مسجد النور للزوار جولات باللغتين العربية والإنجليزية للتعريف بتصاميمه الإسلامية، إلى جانب بعض الثقافات في الإمارة، وتُقام هذه الجولات من قبل مركز الشارقة للتواصل الثقافي. وبإطلالته المعمارية فائقة الجمال، يشبه مسجد النور في الشارقة، جامع السلطان أحمد «الجامع الأزرق» في إسطنبول، ومسجد محمد علي باشا في القاهرة.