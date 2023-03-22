سلطان الشاعر.. كوميديا عفوية في «أشحفان»

أبوظبي (الاتحاد)

شكّل مسلسل «أشحفان القطو»، علامة فارقة في تاريخ الممثل والشاعر والكاتب الإماراتي سلطان بن سليمان الشامسي، المعروف بـ«سلطان الشاعر»، حيث رسم من خلال شخصية «أشحفان» التي اشتهر بها في المسلسل، جانباً من الحياة اليومية للمجتمع الإماراتي، في قالب من الكوميديا العفوية، صانعاً البهجة لسنوات طويلة، من خلال هذا العمل الذي ارتبط اسمه ببدايات الدراما المحلية.

بخل مزمن

أُنتج المسلسل عام 1978، وعُرض على تلفزيون أبوظبي وأخرجه أحمد منقوش، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كل من محمد الجناحي، محمد ياسين ومريم القبيسي. واستعرض الشاعر فيه تفاصيل حياة «أشحفان» التي يغلب عليه طابع البخل الشديد، وانعكاسات ذلك على يومياته وعلاقته مع من حوله مثل زوجته «أم حارب»، وابنة أخيه «شما بنت مصبح»، وصديقه التاجر «بوطبر»، فضلاً عما يتعرض له من حيل ومكائد يحيكها صديقاه اللدودان «ماكديت» و«الكراني»، في محاولة يائسة منهما لجعله يكف عن بخله المزمن.

دراما متميزة

يُعتبر الشاعر من مؤسسي الدراما التلفزيونية الإماراتية في أواخر الستينيات، وارتبط اسمه بالفن المحلي في الكثير من الأعمال التلفزيونية، خصوصاً في فترة قيام اتحاد الإمارات، وبدأ مسيرته مع «أبو الفنون» في مسرحية «الأم»، ثم شارك في بطولة العديد من المسلسلات المتميزة منها: «الشقيقان شعبان ورمضان»، «طريق الندم»، «العقل زين»، «أمثال شعبية»، «جحا»، «قوم عنتر»، و«الغوص».

ديوان

«الشاعر» لقب لازم سلطان طوال حياته، وهو ليس اسم عائلته كما يعتقد البعض، إنما لأنه كان شاعراً، إذ صدر له ديوان شعري في السبعينيات «الجيب والبعير»، وصدر ديوانه الثاني في التسعينيات «ديوان القصائد الدينية»، ثم تعرض لحادث مروري عام 1980 أدى إلى فقدان بصره ليتوقف بعدها عن التمثيل.