«شبكة أبوظبي الإذاعية».. محتوى يعزِّز روح التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك، والتي تضم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والدينية والاجتماعية والتوعوية والمسابقات على أثير إذاعات «ستار أف أم» و«إمارات أف أم» و«أبوظبي أف أم» والتطبيقات الرقمية التابعة لها، يقدمها نخبة من أبرز مذيعي الشبكة، وقد خصصت إذاعة «أبوظبي أف أم» 3 برامج رئيسة هي: البرنامج الاجتماعي «استديو واحد»، برنامج التنمية البشرية «من القلب»، والبرنامج التعليمي «عالم الحيوان».

تقدم إذاعة «إمارات أف أم» لمستمعيها 6 برامج يومية مباشرة هي: «صباح رمضان»، «هلا بالصيام»، «خيركم سابق»، «كشكول»، «القصر» و«خيمة سهارى»، بالإضافة إلى 7 فقرات متنوعة من وحي الشهر الفضيل: «الدنيا بخير»، «باركود»، «سورة»، «متى بنفطر»، «كلمة ومعناها»، «تقدر» و«حليها».

وأيضاً تبث إذاعة «ستار أف أم» في رمضان 6 برامج يومية مباشرة هي: «صباحو»، «الناس الطيبة»، «فزورة ع الطريق»، «سهراية»، مع برنامجين مخصصين لنهاية الأسبوع: «الجمعة أحلى» وOriental Chill، و6 فقرات متنوعة من وحي الشهر الفضيل هي: Health is Wealth، «شيف على الهوا»، «سلام»، Weather update، «ركّز معانا» و«20 سنة رمضان».

قيم رمضانية

وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: «حرصنا في (أبوظبي للإعلام) عبر الدورة البرامجية الرمضانية لـ (شبكة أبوظبي الإذاعية) على انتقاء مجموعة متميزة من البرامج التي تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، وتلبي اهتمامات المستمعين عبر البث الإذاعي والتطبيقات الرقمية، وذلك وفق استراتيجية عمل تهدف إلى إبراز القيم الرمضانية وروح التسامح، حيث تتنوع البرامج بين الحوارية والدينية والموسيقية والمباشرة والرياضية لتقديم محتوى مبتكر يراعي طبيعة المتابعين لمحطاتنا الإذاعية ويصل إلى أكبر شريحة من الجمهور».

أبوظبي أف أم

تواصل إذاعة «أبوظبي أف أم» بث برنامجها الشهير «استديو واحد» الذي يُناقش أهم القضايا المجتمعية، ويهدف إلى نشر الوعي والإيجابية بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات العامة، وذلك من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:30 ليلاً وحتى منتصف الليل.

كما تقدم «أبوظبي أف أم» برنامج «عالم الحيوان» الذي يتناول حياة الحيوانات وسلوكياتها في عالم الطبيعة، كما ذكر في القرآن الكريم من الاثنين إلى الأحد الساعة 10:15 صباحاً، بالإضافة إلى برنامج التنمية البشرية «من القلب» الذي يهدف إلى ترسيخ الإيجابية والسلوك الحسن.

إمارات أف أم

تبث إذاعة «إمارات أف أم» خلال شهر رمضان المبارك برنامج «صباح رمضان» الذي تقدمه بدور أحمد، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:30 صباحاً، لينشر التفاؤل والإيجابية من خلال نصيحة أو حكمة أو مقولة مأثورة، ويتضمن عدداً من الفقرات، بينها «رمضان صحة» الذي يتناول معلومات وتوصيات صحية بمشاركة أحد المتخصصين.

وبهدف تنمية الذات وتهذيب الأخلاق وتحفيز الروح الإيجابية، تبث «إمارات أف أم» برنامج «هلا بالصيام»، تقديم شمس السعدي، ويتضمن فقرتين هما «أجمل ما فينا» و«سالفة» التي تروي قصصاً من حياة الشعوب ونوادر الأدب الشعبي، ويُبث من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4:00 إلى الساعة 5:00 مساءً، كما تبث القناة البرنامج الخيري «خيركم سابق» الذي يهدف إلى تسليط الضوء على حالات إنسانية وتقديم الدعم والمساعدة من أصحاب الأيادي البيضاء، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والخميس من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 بعد الظهر.

مسابقات وجوائز

خصّصت «إمارات أف أم» 3 مسابقات هي: «كشكول» تقديم راشد عتيق على مدى ساعة ونصف الساعة على الهواء مباشرة من الساعة 2:00 حتى الساعة 3:30 بعد الظهر، يومياً من الاثنين إلى الجمعة، ومسابقة «القصر» من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:00 ليلاً من تقديم المزون الحميري وأحمد العبيدلي، وبرنامج «خيمة سهارى» الذي يطرح أسئلة سريعة على الجمهور في إحدى الخيم الرمضانية من قِبل ريان حسن وبدور المرزوقي طوال أيام الشهر الفضيل من الساعة 11:00 ليلاً حتى الساعة 12:00 عند منتصف الليل.

وتشمل الدورة الرمضانية لـ «إمارات أف أم» 7 فقرات متنوعة تتلاءم مع أجواء الشهر الفضيل، منها «الدنيا بخير» التي تتناول سلوكيات طيبة تجعلنا نؤمن بأن للخير مكاناً بيننا، تقديم شمس السعدي، وفقرة «سورة» التي تقدم معلومات حول سبب تسمية السوَر في القرآن الكريم وعدد آياتها، وما قيل في فضلها، تقديم أحمد العبيدلي، أما فقرة «كلمة ومعناها» فتتناول في كل حلقة كلمة غير متداولة من اللغة العربية ومعناها من تقديم بدور أحمد، وفقرة «باركود» وهي معلومات عن المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها في رمضان من حيث مكوناتها وفوائدها الصحية من تقديم ريان حسن، وفقرة «تقدر» التي تقدمها بدور أحمد، وفقرة «متى بنفطر» التي تتضمن معلومة رمضانية سريعة مع راشد عتيق، وفقرة «حليها» التي تقدم فيها المزون الحميري معلومات عن أبرز الحلويات الرمضانية حول العالم، بالإضافة إلى فقرة «حالة الطقس».

ستار أف أم

تواصل إذاعة «ستار أف أم» بث برنامجها الشهير «صباحو» بنكهة رمضانية من الاثنين إلى الجمعة، من 8:00 حتى 10:00 صباحاً، حيث يتعرف المستمعون مع رانيا يونس وحسان الشيخ على أهم الأخبار والمستجدات المحلية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من المواضيع الخاصة بالقيم الرمضانية والطاقة الإيجابية والثقافة الصحية وسواها من الفقرات الترفيهية التي تطلعهم على الملامح الثقافية وذكريات الزمن الجميل وتاريخ الأمثال الشعبية.

ويسلط برنامج «الناس الطيبة» الذي يقدمه أحمد نصر من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 2:00 حتى الساعة 3:00 بعد الظهر، الضوء على قيم التسامح والمحبة والعطاء في الشهر الكريم من خلال المساعدة في تسوية الخلافات والإصلاح بين المتخاصمين عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية. وتطرح مروة معاذ على المستمعين يومياً أحجية رمضانية مع برنامج المسابقات «فزورة ع الطريق»، الذي يُبث على الهواء مباشرة وعبر منصات التواصل الاجتماعي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4:00 حتى الساعة 5:00 مساءً، وستكون المشاركة في البرنامج عبر الواتساب والرسائل الصوتية.

ويتكون برنامج «سهراية» الذي يثري أمسيات المستمعين الرمضانية من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 ليلاً حتى منتصف الليل من فقرات ترفيهية من إعداد وتقديم أريام وأحمد الشوم، حيث يتعرف المستمعون على عادات رمضانية في الدول العربية وعِبر ومواعظ مستخلصة من قصص واقعية وخيالية مع فقرتي «العادات الرمضانية» و«حقيقة أو خيال».

وفي نهاية الأسبوع، سيكون متابعو «ستار أف أم» على موعد مع برنامج «الجمعة أحلى برمضان» الذي تعدّه وتقدمه رانيا يونس، يومي السبت والأحد عند الساعة 10:00 ليلاً، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة عائلة في أحد الفنادق على مائدة الإفطار والسحور والتعرف عليها وعلى عاداتها وتقاليدها الرمضانية، كما يحظى عشاق الموسيقى الشرقية بموعد أسبوعي يومي السبت والأحد في تمام الساعة 11:00 ليلاً ولمدة ساعة كاملة مع برنامج Oriental Chill، من إعداد وإخراج هشام فرج.

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