بالموسيقى «أمنية» تبلغ الرقم 6000 في مسيرتها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن وصولها إلى الرقم 6000 في مسيرتها الإنسانية النبيلة من خلال تحقيق أمنية الطفلة إقبال (14 عاماً) بالحصول على بيانو لتتمكن من عزف مقطوعاتها الموسيقية المفضلة وتطوير مهاراتها في العزف بشكل احترافي.بدأت رحلة تحقيق الأمنية بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون «أدماف»، من خلال زيارة إقبال مع فريق عمل المؤسسة إلى مركز الفنون في جامعة نيويورك لمقابلة الموسيقار العالمي زانغ هوشين الذي رحّب بإعطائها بعض الدروس حول كيفية العزف والطريقة الصحيحة لحركة اليد، وفي المساء تم اصطحاب إقبال مع أفراد عائلتها بسيارة ليموزين لحضور حفل موسيقي رائع للموسيقار المُبدع، والاستمتاع بسماع مقطوعاته الموسيقية المميزة والتقاط صور مع الموسيقار لذكريات لا تنسى.

في اليوم التالي قامت المؤسسة بمفاجأة إقبال بوصول البيانو الاحترافي إلى منزل عائلتها، الأمر الذي رسم مشاعر السعادة على وجهها مع ضحكات فرح لا توصف.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية في تحقيق أحلام وأمنيات الأطفال الذين كرّست المؤسسة مسيرة عطائها الإنساني لخدمتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، مع ما يعكسه هذا الأمر من أهمية التضامن والعمل الجماعي والعطاء الإنساني ومن دور مجتمعي مشترك للاستثمار في مواهب الشباب وصقلها وتنميتها.

وأضافت: يسعى مهرجان أبوظبي لتعزيز شراكته مع المجتمع، من خلال برنامجه المجتمعي التعليمي، ويقدّم فرصاً سانحة لتعلُّم الفنون والموسيقى، والتعرف على إمكاناتها اللا محدودة، بإشراف مباشر من كبار الفنانين العالميين المشاركين في المهرجان.

وتوجه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالشكر والتقدير إلى هدى إبراهيم الخميس وإلى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجامعة نيويورك أبوظبي والموسيقار العالمي زانغ هوشين، على دعمهم لرسالة المؤسسة النبيلة والمساهمة في تحقيق أمنية إقبال.

وقال: نفتخر بأن الرقم 6000 ليس مجرد رقم حسابي، إنه يمثل شعلة أمل، قوة وسعادة تم إيقادها في قلوب 6000 عائلة نحو مستقبل مشرق يحمل في طياته التفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.

وأضاف: يُسعدنا تحقيق أمنية إقبال ومنحها الشجاعة لمواصلة رحلة العلاج بإرادة قوية، فحب الموسيقى والعزف يحملان معهما تطلعاتها إلى غدٍ حافل بالسعادة، والنجاح بتجاوز فترة المرض. ونأمل بأن نتمكن، وبالدعم الذي لا ينضب من أهل الخير على أرض الإمارات، من مواصلة مسيرتنا الإنسانية النبيلة في تحقيق المزيد من الأمنيات للأطفال المرضى.

وتوجّهت عائلة إقبال بالشكر والتقدير والعرفان إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين عليها، مؤكدة أن تحقيق أمنية إقبال سيكون ضوء الأمل الساطع الذي سينير أيامها المقبلة على المدى البعيد، ويعزّز من قدرتها على تجاوز فترة المرض والعلاج، وصولاً إلى حياة هانئة سعيدة.