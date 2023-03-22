«قايلة جوازات دبي» مسابقة رمضانية

دبي (الاتحاد) أطلقت الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برنامج سباق التحدي الرمضاني بنسخته السابعة تحت اسم «قايلة جوازات دبي»، بطراز تراثي وحلة جديدة عبر تردد أثير إذاعة الأولى 107.04، وذلك طيلة أيام الشهر الفضيل. ويأتي البرنامج الرمضاني الذي يذاع من الاثنين إلى الخميس بهدف إذكاء روح التراث في قلوب الإماراتيين والمقيمين للتعرف على ثقافة الدولة وتراثها وحضارتها، مستعرضاً مضمون الاستدامة بالتزامن مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمختلف الفئات المجتمعيّة ذات الصلة بالإدارة بأسلوب سلس وجذاب. ويتضمن البرنامج الذي يقدمه الإعلاميان سماح العبّار وخليفة الفلاسي، من الساعة 2:00 وحتى الساعة 3:00 ظهراً، عدداً من المسابقات المتنوعة، في مجالات مختلفة بما فيها التراث والثقافة واللغة العربية، حيث يرصد البرنامج حزمة من الجوائز النقدية اليومية للمشاركين عبر الرسائل النصية، يصل عددها إلى 10 من الرابحين، فضلاً عن السحب على جائزة قيمة أسبوعياً، وأسئلة يومية يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإقامة دبي gdrfa dubai وإذاعة الأولى aloulafm. وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن البرنامج هذا العام يأتي بعد غياب في إطار مغاير وأكثر تميزاً وأشد قرباً للمجتمع المحلي، مستهدفاً الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، بغرض رفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي، والارتقاء بالممارسات والإبداعات، لإثراء التواصل الحضاري البناء، بما يخدم قضايا تنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة، ويبقي الأفراد على معرفة بأبرز المسائل المجتمعية التي تتطلب وعياً وإدراكاً ومشاركة فاعلة. وأشار إلى أن الجمهور يُعتبر الشريك الأساسي للإدارة العامة في العديد من القضايا المجتمعية، ويؤدي دوراً محورياً في إنجاح كل ما له علاقة بالمبادرات والحملات التي تعكس المسؤوليّة المجتمعية المشتركة.