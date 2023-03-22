رئيس «تيك توك» ينفي مشاركة بيانات أميركية مع الصين
«تيك توك» تحارب التنمر بالرسوم المتحركة
22 مارس 2023 17:14
قال شو تشي تشو الرئيس التنفيذي لتيك توك إن تطبيق المقاطع المصورة القصيرة المملوك لصينيين لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليونا مع الحكومة الصينية، وذلك وسط تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي.
ويدلي تشو بشهادته غدا الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي.
ووفقا شهادة مكتوبة نشرتها اللجنة أمس الثلاثاء، سيقول تشو إن تيك توك "لم يشارك مطلقا أو يتلق طلبا لمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية.
ولن يولي تيك توك مثل هذا الطلب اهتماما إذا تلقاه في أي وقت من الأوقات".