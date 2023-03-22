حديقة أم الإمارات تستقبل زوارها خلال شهر رمضان بتجارب عائلية ممتعة
حديقة أم الإمارات
22 مارس 2023 15:22
تستقبل حديقة أم الإمارات شهر رمضان المبارك بباقة من الأنشطة والفعاليات التي تجعل منها وجهة مثالية خلال الشهر المبارك لقضاء أوقات ممتعة بصحبة الأهل والأصدقاء في أمسيات مفعمة بأجواء من الألفة والمودة. وسيتمكن زوار حديقة أم الإمارات خلال شهر رمضان المبارك من الاستمتاع بفعاليات "ليالي الحديقة الرمضانية" والتي ستستهل مع أذان المغرب و مدفع الإفطار يومياً في حديقة أم الإمارات.
كما سيتمكن الزوار أيضاً من تجربة الإفطار الرمضاني "نزهة في الحديقة" الفريدة من نوعها والجلوس مع أحبائهم وأصدقائهم والاستمتاع بالمساحات الخضراء الوارفة في الحديقة، حيث يمكنهم شراء وجبة شهية من صندوق الإفطار الرمضاني المقدم من مطعم "جرين فور لايف" بسعر 89 درهم فقط .. ويضمن شراء صندوق الإفطار للزوار دخولاً مجانياً للحديقة التي ستزدان خلال الشهر بأجمل زينة رمضانية وإضافة لهذه الأنشطة، سيتمكن عشاق الرياضة واللياقة البدنية من الانضمام إلى مجموعة من الأنشطة الرياضية المقامة على مضمار الجري الأخضر والمساحات الخضراء في أحضان الطبيعة بالتعاون مع نادي "بيك فتنس" للياقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الشهر الفضيل ..فيما ستنطلق سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرمضانية خلال عطلات نهاية الأسبوع المتبقية في شهر رمضان والتي ستشمل العديد من الفعاليات الممتعة للأسر والأطفال كأنشطة التلوين، والرسم على الوجوه، وورش فنية، وعروض العزف على العود، وعروض التنورة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار لشراء المنتجات وأشهى الحلويات والأطباق الرمضانية والإماراتية الأصيلة والقهوة العربية في أجواء عائلية مميزة.في حين سيكون عشاق الفن على موعد مع أنشطة فنية أهمها المعرض الفني الذي ستستضيفه الحديقة خلال شهر رمضان والمقام إلى جانب عدد من العروض الموسيقية وغيرها من الأنشطة الثقافية.
وسيتمكن الزوار أيضاً من المشاركة في المسابقات الرمضانية الأسبوعية التي تنظمها الحديقة عبرقناة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث سيتم الاعلان عن فائز واحد اسبوعيا ليحصل على بطاقة الولاء للياقة بقيمة 499 درهما. كما ستقدم "سينما الحديقة" أفلاماً عائلية يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 7:00 مساءً و الساعة 9:00 ليلاً في حديقة الأطفال ..ويمكن للصغار أيضاً إطلاق مهاراتهم الإبداعية ضمن نشاطات فن طي الورق "الأوريغامي"، وتشكيل البالونات، والتلوين بالإضافة إلى أنشطة ركوب المهر والجمل المتاحة ضمن حظيرة الحيوانات.
وفي هذا السياق، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي- حديقة أم الإمارات: "يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة للقاء أحبائنا وأصدقائنا والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع. وانطلاقاً من حرص حديقة أم الإمارات على تقديم تجارب رمضانية لجميع أفراد المجتمع، حرصنا على توفير أجواء تثري أوقات جميع زوارنا لتمنحهم تجارب استثنائية. وباعتبارها وجهة مميزة للتفاعل والتواصل الاجتماعي، يسعدنا إطلاق عدد من الأنشطة المتنوعة خلال هذا الشهر الفضيل ضمن بيئة رحبة وهادئة لقضاء أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة الخلابة، ". وتعتبر حديقة أم الإمارات أكبر مساحة خضراء في قلب أبوظبي، وتستقطب أفراد المجتمع ضمن بيئة عائلية مميزة. وتعد الحديقة وجهة فريدة من نوعها، وتقدم لضيوفها فعاليات اجتماعية ونشاطات ممتعة للياقة البدنية، وتجارب التعلم باللعب، والعديد من وجهات تناول الطعام، وكل ذلك في أحضان الطبيعة الغنّاء.
وخلال شهر رمضان المبارك، ستفتح حديقة أم الإمارات أبوابها من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 2:00 بعد منتصف الليل، لتمنح زوارها فرصة الاستمتاع بتجارب لا تنسى خلال أيام الشهر.