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بايدن يكرم فنانين ومبدعين بالوسام الوطني

الممثلة جوليا لويس دريفوس الحائزة على الميدالية الوطنية للفنون مع جو بايدن في خلال حفل التكريم
22 مارس 2023 09:55

منح الرئيس الأميركي جو بايدن الوسام الوطني للفنون لعازف الروك بروس سبرينجستين يوم الثلاثاء، قائلا له "بروس، بعض الناس لم يولدوا إلا ليركضوا"، في إشارة إلى أغنية سبرنجستين الشهيرة "بورن تو رن" أو "وُلد ليركض".

وانضم سبرينجستين وجوقة من الممثلين والكتّاب والمغنين وغيرهم من الفنانين إلى بايدن في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، حيث حصلوا إما على الوسام الوطني للفنون أو الوسام الوطني للعلوم الإنسانية وذلك لإسهاماتهم في المجتمع الأميركي.

كما كُرِّمت الفنانة الكوميدية جوليا لويس-دريفس.
ومنح أيضا وساما للممثلة ميندي كالينج، صاحبة الشخصية الرئيسية في المسلسل التلفزيوني (ذي أوفيس) "المكتب" الذي تدور أحداثه في سكرانتون، مسقط رأس بايدن بولاية بنسلفانيا.

وخلال تقديمه للكاتب كولسون وايتهيد للحاضرين، أشار بايدن إلى فوزه بجوائز بوليتزر المتتالية عن كتبه.
وكان من بين المكرمين أيضا المغني جلاديس نايت، إلى جانب مصممة الأزياء فيرا وانج، والمؤرخ والتر آيزاكسون والكتّاب إيمي تان وآن باتشت وتارا ويستوفر.

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