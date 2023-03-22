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دنيا

ميزتان رائعتان في واتساب.. تسهلان التواصل

واتساب
22 مارس 2023 08:34

تطبيق "واتساب" أصبح لا غنى عنه في الحياة اليومية. فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعاً وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم.

غير أن هناك ميزتين مهمتين لا يجري استخدامهما من قبل كثيرين في التطبيق، في حين أنهما تجعلان التراسل أكثر سهولة، وفق ما كشفت صحيفة "الصن" البريطانية.

الخاصية الأولى

إمكانية وضع محادثة مع شخص ما في أعلى محادثات التطبيق، أي من خلال "Pin"، حتى تبقى بارزة بشكل مستمر.

وتتيح هذه الخاصية أن يتذكر المستخدم الأشخاص المحبوبين لديه باستمرار، لأن محادثاته معهم تظهر له دائماً بمجرد فتح التطبيق، ولا تنزوي في الأسفل لأنه تلقى رسائل جديدة.

الخاصية الثانية

وضع نجمة على رسالة ما. والقصد بهذه العملية هو أن يجري حفظ الرسائل المرغوبة في خانة "الرسائل ذات النجمة". وبوسع المستخدم أن يضع نجمة على رسائل ذات مكانة خاصة بالنسبة إليه، أو على رسائل تضم معلومات مفيدة مثل عناوين ومعلومات.وفق العربية نت

أما للاطلاع على هذه الرسائل التي وضع عليها النجمة، فيمكن للمستخدم أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الوصول إلى الرسائل التي حددها في وقت سابق.

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