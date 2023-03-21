قريباً .. المحيط في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «سي وورلد أبوظبي» المقرر افتتاحها رسمياً في 23 مايو المقبل، لزوارها رحلة ممتعة عبر ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها تجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية، ومرافق متميزة، وعروضاً تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة، وستكون المدينة الواقعة في جزيرة ياس أبوظبي، موطناً لأكثر من 100 ألف نوع من الكائنات البحرية، وتضم أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، يتميز بتصميمه المبتكر واحتوائه على 25 مليون لتر من المياه، ويحتضن أكثر من 68 ألف حيوان بحري، من بينها أسماك القرش وأسراب الأسماك، وأسماك المانتا راي والسلاحف البحرية.