6 أطعمة ومشروبات تسبب الأرق

ترجمة: عزة يوسف

يعتقد البعض أن الكافيين فقط هو السبب الرئيس لاضطرابات النوم، إلا أن هناك أطعمة يومية شائعة غير متوقعة قد تسبب الأرق وتمنعك من الحصول على نوم جيد، وفقاً لموقع (Everyday Health) الأميركي ومنها:

البيتزا

هي من الوجبات السريعة المعالجة بشكل مفرط، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والأملاح التي تجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء النوم.

السموثي

الاستهلاك المفرط للسكر مرتبط بمشاكل صحية مثل السكري وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية، إلا أنه يؤثر على النوم ويجعله أكثر صعوبة، لذلك يجب أن تتجنب الحلوى والكعك والفطائر ومشروبات الصودا قبل النوم، ومعرفة كمية السكر في عصائر السموثي التي يعتبرها البعض وجبة خفيفة.

الجبن

على الرغم من البروتين الموجود في الجبن والذي يساعد على الاسترخاء، إلا أن بعض الأجبان مثل الشيدر والغرويير والبارميزان، تحتوي على كميات عالية من الأحماض الأمينية التي تزيد من معدل ضربات القلب، الأمر الذي قد يشعرك بالأرق.

الطماطم

يؤدي تناول الطماطم قبل وقت النوم إلى الشعور بالانزعاج لاحتوائها على مواد حمضية يمكن أن ترفع مستويات الحموضة في الجسم، ما يسفر عن عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع، وكلها تقضي على الشعور بالاسترخاء.

الصلصات الحارة

تتسبب الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة بارتجاع الحمض في المعدة أثناء النوم، وهو أمر مزعج للغاية خلال النهار، ناهيك عن وقت النوم، حيث يمكن مضاعفة التأثير السلبي.

الماء

إن شرب الكثير من الماء قبل النوم مباشرة يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يؤدي إلى الرغبة في النهوض للدخول إلى الحمام، كذلك الأمر في حال تناول مشروبات مثل الزنجبيل والهندباء والزعرور والعرعر، وكذلك البقدونس.