الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

6 أطعمة ومشروبات تسبب الأرق

6 أطعمة ومشروبات تسبب الأرق
22 مارس 2023 01:40

ترجمة: عزة يوسف 

يعتقد البعض أن الكافيين فقط هو السبب الرئيس لاضطرابات النوم، إلا أن هناك أطعمة يومية شائعة غير متوقعة قد تسبب الأرق وتمنعك من الحصول على نوم جيد، وفقاً لموقع (Everyday Health) الأميركي ومنها: 

البيتزا
هي من الوجبات السريعة المعالجة بشكل مفرط، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والأملاح التي تجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء النوم.

السموثي
الاستهلاك المفرط للسكر مرتبط بمشاكل صحية مثل السكري وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية، إلا أنه يؤثر على النوم ويجعله أكثر صعوبة، لذلك يجب أن تتجنب الحلوى والكعك والفطائر ومشروبات الصودا قبل النوم، ومعرفة كمية السكر في عصائر السموثي التي يعتبرها البعض وجبة خفيفة.

أخبار ذات صلة
تنبيه طبي للآباء بشأن نوم الأطفال
علامات تدل على عدم حصولك على قسط كاف من النوم

الجبن
على الرغم من البروتين الموجود في الجبن والذي يساعد على الاسترخاء، إلا أن بعض الأجبان مثل الشيدر والغرويير والبارميزان، تحتوي على كميات عالية من الأحماض الأمينية التي تزيد من معدل ضربات القلب، الأمر الذي قد يشعرك بالأرق.

الطماطم
يؤدي تناول الطماطم قبل وقت النوم إلى الشعور بالانزعاج لاحتوائها على مواد حمضية يمكن أن ترفع مستويات الحموضة في الجسم، ما يسفر عن عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع، وكلها تقضي على الشعور بالاسترخاء.

الصلصات الحارة
تتسبب الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة بارتجاع الحمض في المعدة أثناء النوم، وهو أمر مزعج للغاية خلال النهار، ناهيك عن وقت النوم، حيث يمكن مضاعفة التأثير السلبي. 

الماء
إن شرب الكثير من الماء قبل النوم مباشرة يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يؤدي إلى الرغبة في النهوض للدخول إلى الحمام، كذلك الأمر في حال تناول مشروبات مثل الزنجبيل والهندباء والزعرور والعرعر، وكذلك البقدونس.

الأرق
اضطرابات النوم
النوم
مشاكل النوم
قلة النوم
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©