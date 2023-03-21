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ثعبان سام في السرير.. رجل أسترالي يواجه أخطر أنواع الأفاعي في العالم

ثعبان سام في السرير.. رجل أسترالي يواجه أخطر أنواع الأفاعي في العالم
21 مارس 2023 19:13

 

تخيل أن تذهب إلى فراشك لتحصل على قسط من الراحة، لتجد واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم، في انتظارك بين الأغطية! هذا بالضبط مع حدث مع رجل أسترالي.

وحذر "صائد ثعابين" يدعى زاكري، في صفحته على فيسبوك، الأستراليين من انتشار الأفاعي البنية، داعيا إياهم إلى فحص أسرتهم قبل النوم، وذلك بعد أن اكتشف صاحب منزل ثعبان بني طوله 6 أقدام، مختبئا بين الأغطية.

الثعابين البنية.. خطر قاتل متحرك

  •     تعتبر الثعابين البنية من أخطر سلالات الثعابين في أستراليا، بسبب ولعها بالعيش في المناطق المأهولة بالسكان.
     
  •   الثعبان البني الشرقي هو ثاني أكثر سلالات الثعابين فتكا في العالم، بسبب سمها القوي الذي يسبب الشلل، والنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه، وحتى الموت بحسب سكاي نيوز العربية.

 

صور أثارت الذعر

وأثارت الصور التي وثقت الواقعة، حالة ذعر بين مستخدمي الإنترنت. وجاء في بعض التعليقات:

  • "سأحرق الفراش في حالة حدوث مثل هذا الحدث الغريب في منزلي".
  • "حسنا، لن أنام مرة أخرى أبدا".
  • "هذا هو ما تُصنع منه الكوابيس".

ومما زاد الطين بلة، أن زاكري قال إن الأفعى كانت "مشاكسة إلى حد ما" عندما حاول التقاطها. ومع ذلك، تمكن من انتزاعها من المنزل وإلقائها بين الأشجار على بعد كيلومترات من المنزل.

 

المصدر: وكالات
أفعى
الأفاعي والثعابين
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