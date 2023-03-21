ثعبان سام في السرير.. رجل أسترالي يواجه أخطر أنواع الأفاعي في العالم

تخيل أن تذهب إلى فراشك لتحصل على قسط من الراحة، لتجد واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم، في انتظارك بين الأغطية! هذا بالضبط مع حدث مع رجل أسترالي.
وحذر "صائد ثعابين" يدعى زاكري، في صفحته على فيسبوك، الأستراليين من انتشار الأفاعي البنية، داعيا إياهم إلى فحص أسرتهم قبل النوم، وذلك بعد أن اكتشف صاحب منزل ثعبان بني طوله 6 أقدام، مختبئا بين الأغطية.
الثعابين البنية.. خطر قاتل متحرك
صور أثارت الذعر
وأثارت الصور التي وثقت الواقعة، حالة ذعر بين مستخدمي الإنترنت. وجاء في بعض التعليقات:
ومما زاد الطين بلة، أن زاكري قال إن الأفعى كانت "مشاكسة إلى حد ما" عندما حاول التقاطها. ومع ذلك، تمكن من انتزاعها من المنزل وإلقائها بين الأشجار على بعد كيلومترات من المنزل.