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محكمة تسمح لناشطة بمحاكمة بلادها بسبب المناخ

غريتا تونبرغ )يمين الصورة) خلال احتجاج لصالح المناخ (أرشيفية)
21 مارس 2023 17:58

منحت محكمة سويدية الناشطة جريتا تونبرغ ومئات النشطاء الآخرين، في مجال مكافحة تغير المناخ، الضوء الأخضر، اليوم الثلاثاء، للمضي قدما في دعوى جماعية على الدولة السويدية بسبب "عدم كفاية سياسات المناخ".
وقاضت تونبرغ و600 ناشط شاب آخرون في مجموعة تُسمى (أورورا) دولة السويد في نوفمبر، زاعمين أن على الدولة فعل المزيد للحد من زيادة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية التزاما بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واليوم الثلاثاء، قالت محكمة جزئية إن من الممكن أن تمضي الدعوى قدما بعدما أجرت المجموعة تعديلات في ادعائها.
وأضافت المحكمة، في بيان "أصدرت المحكمة الجزئية اليوم استدعاء في دعوى جماعية رفيعة المستوى… وفي الدعوى، طُلب من المحكمة الجزئية مطالب بالفصل في إذا ما كانت الدولة ملزمة باتخاذ تدابير معينة للحد من تغير المناخ".
وتابعت المحكمة الجزئية أن دولة السويد أمامها ثلاثة أشهر للرد على الدعوى.
وتريد مجموعة "أورورا" من المحكمة إقرار أن السويد بحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 6.5 إلى 9.4 مليون طن سنويا على الأقل، بدءا من 2019.
وقالت المجموعة، في رسالة مفتوحة للحكومة السويدية العام الماضي "صحة كوكبنا ومستقبله، وصحتنا ومستقبلنا، معتمدة بشكل مباشر على إذا ما كان سياسيونا مدركين خطورة أزمة المناخ أو غير مدركين. لذلك، تريد أورورا فعل كل ما بوسعها لتجعلكم تدركون ذلك".
وأمس الاثنين، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن "قنبلة المناخ الموقوتة تقترب من لحظة الانفجار"، وحث الدول الغنية على خفض الانبعاثات خلال وقت قريب بعدما ورد في تقييم جديد من العلماء أنه لم يعد هناك مجال يذكر لتضييع الوقت في التصدي لتغير المناخ.

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المصدر: رويترز
غريتا تونبرغ
المناخ
محاكمة
السويد
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