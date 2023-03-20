الأم.. عطاء بلا حدود

خولة علي (دبي)

نظم الشعراء أجمل القصائد في الأم، كما دوّن الأدباء والكتاب مقالات مستفيضة تصف عمق المحبة والعطاء والتضحية وتعبر عن سمو معنى الأمومة، ونحن إذ نحتفي بـ«يوم الأم» الذي يصادف 21 مارس في كل عام، نقف حباً واحتراماً وتبجيلاً للدور العظيم الذي تقوم به الأم، في بناء المجتمعات وصناعة الأجيال، وهو مظهر من مظاهر التذكير بالبر والإحسان، اللذين يحث عليهما ديننا الحنيف، ويقويان روابط علاقتنا بأمهاتنا.

تشير د. منيرة الرحماني، متخصصة تطوير ذات، إلى أن الأم هي أساس المجتمع، فهي المربية والمعلمة والطبيبة والمهندسة ورائدة الفضاء، وهي التي تعطي بلا حدود، مما عظّم من مكانتها في المجتمع، لذا يحرص القادة دائماً على تشجيع الأم وتعزيز مكانتها، لدورها في بناء جيل واعٍ ومستنير، وللأم دور كبير في تربية الأبناء إلى جانب الأب، سواء كانت ربة منزل أو موظفة، فهي تقسم وقتها بين حياتها العملية والأسرية، وتحرص دائماً على أن يكون الأبناء في قائمة أولوياتها، إضافة إلى طموحها وإصرارها لتحقيق أهدافها على الأصعدة كافة.

قوانين تساندها

وتؤكد الرحماني أن دولة الإمارات تحرص على تذليل العقبات التي تواجه الأم، وسن قوانين تساندها، وتدعم عطاءها وإنجازاتها، ومنها تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي يعمل على تقليص الفجوات وتعزيز مكانة الأم وتحقيق التوازن في مراكز صنع القرار، وإطلاق مبادرات مثل منتدى المرأة الذي يعتبر من النماذج المشرفة التي تهتم بالأم وتساندها للتكيف مع البيئة، وفيها يتم عرض قصص ناجحة على مستوى العالم لتستمد الأم منها كل الإلهام والقوة وتستمر في رحلتها المليئة بالنجاحات.

محور الأسرة

وتلفت فاطمة الظنحاني، اختصاصية اجتماعية، إلى أن الأم هي محور الأسرة ونواة المجتمع، ومصدر الإلهام لأبنائها، فهي من ترعى أفراد أسرتها، وتسعى لتربية أبنائها على القيم والعادات والتقاليد، ومن هنا تكمن القيمة الاجتماعية للأم في غرس الأخلاق في نفوس أبنائها عن طريق التربية السليمة، والجلوس معهم فترات لتبادل الأحاديث والنقاش في بعض الأمور الحياتية.

شخصية واثقة

وتبين فاطمة الظنحاني أن بناء شخصية واثقة ومتوازنة وخلوقة للأبناء، خطوة نحو بناء مجتمع كامل على الفضيلة، وهنا نثمّن تطلعات وأهداف قادتنا في دولة الإمارات ورغبتهم في وضع بلادنا في مصاف الدول على الأصعدة كافة، ولا بد من ذكر مواقف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي أولت اهتماماً لجميع الأمهات ودعم مسيرة الأسر في تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وإرشاد الأمهات لطرق التربية الحديثة لتنشئة أجيال واعية ومخلصة لهذا الوطن الغالي.

الأم مدرسة

فيما توضح فاطمة الزعابي، اختصاصية نفسية، أن الأمومة تعبر عن الكثير من المشاعر التي تربط الأم بطفلها منذ حملها وحتى مرحلة الولادة، فهي مصدر الرعاية والغذاء والحب والأمان، فالأم هي المدرسة والقدوة والداعم الأول للأبناء، والمشاعر التي تحملها الأم لأبنائها فطرية مليئة بالحب والحنان والعطاء بلا مقابل، فهي الداعم الأول لتكوين شخصية الطفل واكتساب المهارات السلوكية الإيجابية، فحب الأم لا يضاهيه حب آخر.

وتؤكد الزعابي أن الأم بمثابة عمود الخيمة الذي يقام عليه البيت، ومن دون الأم يختل توازن الأسرة، فالطفل سرعان ما يتأثر بسلوكيات الأم بدرجة عالية، كونه قريباً منها، فالحالة النفسية السيئة للأم قد تكون سبباً في إصابة الطفل بالعديد من الأمراض، وهنا يأتي دورها المهم في تحقيق التوازن النفسي للطفل، كما أن السمات الشخصية للأمهات مرتبطة بنتائج نمو الأطفال السليمة، فإن صحت الحالة النفسية للأم، ينتج عن ذلك أفراد أقوياء مساهمون في تنمية المجتمع.

نبع حنان

يرى علي الطنيجي، اختصاصي تربوي، أن الأم نبع حنان على مر الأزمان، فمهما كبر الأبناء يظلون صغاراً في عيونها، تخاف عليهم، وتفكر فيهم طوال الوقت، وتكون على أتم الاستعداد للتضحية بكل ما هو نفيس في سبيل إسعادهم؛ لذلك وصانا الله سبحانه وتعالى بوالدينا وعظّم من مكانة الوالدين، خاصة الأم حيث وضع الله سبحانه وتعالى الجنان تحت قدميها، كما جاءت وصية الرسول بالأم ثلاثاً وبالأب مرة واحدة في حديث شريف؛ تقديراً لمعاناتها في الحمل والتربية، فالأم مدرسة تعد الأجيال القادمة لخدمة الوطن، ومهما صنعنا من جميل لها وأنفقنا كل ما لدينا من مال وسنوات عمرنا في خدمتها لن نوفيها حقها، فكم هي عظيمة هذه الأم، فلا يحلو العيش بدونها، ولا تكتمل الحياة بغيابها.