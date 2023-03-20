الأم.. الأنشودة الخالدة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يعود تقديم الأغنيات المرتبطة بمناسبة عيد الأم إلى زمن الفن الجميل، حيث أدى العديد من عمالقة الغناء القدامى عدداً من الأعمال الغنائية التي لا تزال خالدة، حيث شدوا بكلمات تعبر عن عطاء الأم العظيم وتفانيها الذي لا مثيل له. وعبر السنوات المتعاقبة استمرت الأجيال الفنية المختلفة بإصدار أغانٍ كُتبت ولحِّنت ونفِّذت خصيصاً لعيد الأم، وأصبحت «علامة مسجلة» يتداولها الأبناء في هذه المناسبة العظيمة، لتكون الإهداء الرسمي للأمهات في عيدها.

ست الحبايب

أغنية «ست الحبايب» التي غنتها فايزة أحمد، من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد. يقول مطلع كلماتها: «ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي»، حققت نجاحاً منقطع النظير في مختلف أنحاء الوطن العربي، وأصبحت بمثابة النشيد الوطني لعيد الأم. وعلى الرغم من مرور 64 عاماً على إطلاق «ست الحبايب»، إلا أنها لا تزال إلى اليوم أيقونة الأغاني التي يتم إهداؤها للأمهات في عيدها.

ولعبت المصادفة دوراً كبيراً في خروج «ست الحبايب» إلى النور، حينما ذهب مؤلفها إلى والدته التي كانت تقطن في مسكن مجاور له ليلة 20 مارس، وكان مرتبطاً بها ارتباطاً وثيقاً، لأنه الابن المدلل على شقيقتين، وهو كان يدللها ويناديها بـ«ست الحبايب». وقبل أن يطرق الباب اكتشف أنه لم يحضر لها هدية، فأخرج ورقة وقلماً، وكتب كلمات صادقة تعبر عن حبه لها، وقد خرجت الكلمات بروعة ألهمت موسيقار الأجيال، الذي طلب منه الحضور على الفور، وخلال 15 دقيقة فقط كانت الأغنية جاهزة، حيث اتصل بفايزة أحمد التي سارعت بالحضور بعد سماعها كلمات الأغنية، وظلت ساهرة حتى الساعات الأولى من فجر يوم 21 مارس لتتدرب على الأغنية، وفوجئ حسين السيد ووالدته بأن الأغنية تذاع الساعة العاشرة صباحاً في الإذاعة بصوت عبد الوهاب عازفاً على العود، ولاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ثم سجلتها فايزة أحمد مساء 21 مارس، لتبقى أنشودة لا تمر ذكرى عيد الأم من دونها.

أثر فريد

تركت العديد من أغنيات يوم الأم أثراً فريداً لدى الجمهور، وأصحبت بمثابة «أنشودة خالدة» توقظ كلماتها المشاعر وتضرب على أوتار الأحاسيس، منها: «أمي يا ملاكي» لفيروز، التي يقول مطلع كلماتها: «أمي يا ملاكي.. يا حبّي الباقي إلى الأبد.. ولا تزل يداك أرجوحتي.. ولا أزل ولد»، وهذه القصيدة صاغها باقتدار الشاعر اللبناني سعيد عقل، وباتت من الأغنيات التي لا تخلو منها الإذاعة والتلفزيون في مناسبة عيد الأم.

مولاتي

«صباح الخير يا مولاتي»، أدتها سعاد حسني بصوتها الذي كان يجمع بين الرقة والرومانسية، وعلى الرغم من عدم امتلاكها الحنجرة التي تؤهلها لأن تكون مطربة، لكنها كانت تمتلك إحساساً عابراً لكل الحواجز يعكس عشقها للغناء وانصهارها مع الموسيقى والكلمات، فشدت بكل ما تملك من مشاعر بكلمات الشاعر المبدع صلاح جاهين في يوم عيد الأم بأغنية «صباح الخير يا مولاتي» التي ظلت إلى يومنا ترتبط بهذه المناسبة.

ماما يا حلوة

كانت شادية إحدى الفنانات اللواتي برعن في أداء أغاني الأمومة، ومنها «ماما يا حلوة»، ألحان منير مراد وكلمات كمال منصور، و«أمي» كلمات عبد الرحيم منصور وألحان جمال سلامة.

رواج كبير

أما وردة الجزائرية، فتغنت من إبداعات بليغ حمدي، بأغنية «كل سنة وأنت طيبة يا مامتي»، التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «أوراق الورد»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وتعتبر واحدة من الأغنيات الأكثر تداولاً واحتفاءً بعيد الأم، بالإضافة إلى بعض الأغنيات العربية الأخرى التي نالت رواجاً كبيراً ولا تزال محفورة في الأذهان، ومنها: «أحن إلى خبز أمي» لمحمود درويش ومارسيل خليفة، «يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة» من كلمات كريم العراقي وألحان عباس جميل.

ست الناس

الأمر نفسه بالنسبة للفنانتين نانسي عجرم ولطيفة، حيث نفذتا أغنية خصيصاً بهذه المناسبة بعنوان «أمي»، وكل أغنية منهما لها كلماتها الخاصة التي تعبر عن مدى الحب للأم. ومن بين الأغنيات التي أصبحت تتناقل باستمرار بين الأبناء لإهدائها للأمهات في عيد الأم، أغنية «ست الناس» لحمادة هلال و«هاي الست أمي» لديانا كرزون.

«أمي».. «حبها فرض»

طرح مجموعة من الفنانين في الآونة الأخيرة بعض الأغنيات التي تعبر من خلال كلماتها عن حبهم لأمهاتهم، ونالت صدى وانتشاراً كبيرين، من بينها «حبها فرض» لوائل جسار و«أمي» لأحمد سعد.

أمي جنة

وحرص فنانو الجيل الحالي على مستوى الوطن العربي، على استمرارية تقديم أغنيات بكلمات حب لـ «ست الحبايب»، تعبر عن مدى الحنان والوفاء والتضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها، مع إضافة نكهة عصرية ولون خاص على مستوى الأداء والإحساس، بألحان وكلمات مميزة، مزجت بين جمال الموسيقى وعمق المعنى. وقدم حسين الجسمي أغنية بعنوان «أمي جنة» التي حققت صدى كبيراً، وعبر من خلالها عن مشاعره وحبه الاستثنائي للأم، وتقول مطلع كلماتها: «أمي جنة الله يقول.. أمي علمتني الأصول.. أمي بيها الخير أشوف.. أمي دنيا وبيها أطوف»، وتعاون الجسمي فيها مع الشاعر كرار الدلفي والموزع الموسيقي زيد عادل.

حنان الأم

أما الفنان راشد الماجد، فقدم خلال مسيرته عدداً من الأغنيات الخاصة بمناسبة عيد الأم، والتي تتم إعادة عرضها عبر القنوات ومواقع التواصل كإهداءات للأمهات، «حنان الأم»، «عيد الأم» و«جنات».