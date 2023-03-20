إذاعة القرآن الكريم.. برامج توعوية وإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إذاعة «القرآن الكريم» التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، عن دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان الفضيل، تحت شعار «رمضان مشاعر وشعائر»، والتي تضم برامج دينية متنوعة تنسجم مع القيم الإيمانية للشهر الفضيل، عبر أثيرها وتطبيقها الرقمي.

تقدّم الإذاعة برامج «صباح الذاكرين» و«فاعل خير» و«من سبق لبق» و«يستفتونك» و«إمارات الخير» و«يا باغي الخير أقبل» و«في رحاب القرآن»، إلى جانب مجموعة متنوّعة من الفقرات الرمضانية ومنها: «رمضانيات» و«عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» و«دقائق صحية» و«اللهم لك صمت» و«ناشئة القرآن» و«فواصل إفتائية»، بالإضافة إلى تلاوات قرآنية بأصوات أشهر قرّاء العالمين العربي والإسلامي.

وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: تحظى إذاعة «القرآن الكريم» بمكانة متميزة ورائدة جعلتها تستحوذ منذ سنوات طويلة على نسب استماع عالية ومتابعة واسعة من جمهور المستمعين في الدولة، حيث تصدرت قائمة أكثر الإذاعات استماعاً خلال شهر رمضان من عام 2014 حتى عام 2022، تبعاً لنسبة المستمعين من إجمالي سكان الدولة، وحافظت على هذه الصدارة أيضاً خلال الشهر الفضيل من عام 2013 حتى عام 2022، تبعاً لنسبة المستمعين من المواطنين والعرب.

وأضاف: حرصت الإذاعة على ترسيخ حضورها ومواصلة الارتقاء بمكانتها بتقديم وإنتاج محتوى متميز يتلاءم مع أجواء وروحانيات شهر رمضان، مع التركيز على وجودنا الرقمي الذي يسهّل إمكانية وصول مستمعينا إلى برامجنا وبثنا الإذاعي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الرقمية.

برامج مباشرة

تبث إذاعة «القرآن الكريم» برنامج «صباح الذاكرين» الذي يهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية والأخلاقية، حيث يطرح مقدمو البرنامج محمد الحوسني وإيمان محمد وهلال خليفة وفاطمة البلوشي، العديد من القضايا ذات الصلة بمنظومة القيم، لمناقشتها على الهواء مباشرة لمدة ساعة ونصف الساعة يومياً من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 9:30 صباحاً.

«يستفتونك»

تقدم إذاعة «القرآن الكريم» برنامج «يستفتونك» الذي يتميز بطابعه التفاعلي بين أسئلة الجمهور حول المواضيع الفقهية والشرعية وبين أجوبة نخبة من العلماء والفقهاء من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وطرحه المنفتح والمعتدل للقواعد الدينية السمحة، ويُذاع هذا البرنامج الذي يُقدّمه الدكتور محمود الدقاق من الاثنين إلى الخميس من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 5:30 مساءً.

«في رحاب القرآن»

تقدم إذاعة «القرآن الكريم» برنامج «في رحاب القرآن»، الذي يقلّب من خلاله الدكتور عدنان سليم صفحات القرآن النيرة للتبحر في علومه واقتباس بعض أنوار تفسيره، ويستضيف البرنامج أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وذلك كل يوم جمعة، من الساعة 2:30 حتى الساعة 3:30 بعد الظهر.

برامج إنسانية

خصصت إذاعة «القرآن الكريم» 3 برامج بطابع إنساني خلال شهر رمضان الكريم، هي «فاعل خير» الذي يهدف إلى دعم حالات إنسانية بحاجة لمد يد العون، وذلك عبر مناشدة أهل الخير للتبرع لصالح أصحاب تلك الحالات، ويسعى البرنامج الذي يقدمه عبدالله الزرعوني لترشيح الحالات التي تستحق الدعم والمساندة، كما يستضيف البرنامج الذي يُبث من الاثنين إلى الخميس من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهراً، في كل حلقة ممثلاً عن الجهة الراعية للبرنامج والمعنية بالشأن الإنساني للحديث عن أنشطتها وبرامجها وجهودها الخيرية.

كما يبث البرنامج الإنساني «إمارات الخير» يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 2:30 حتى 3:30 بعد الظهر، وبرنامج «يا باغي الخير أقبل» الذي يُبث من الاثنين إلى الخميس الساعة 9:30 مساءً ولمدة ساعة كاملة.

برامج متنوعة

تبث إذاعة «القرآن الكريم» برنامج «رمضانيات» الذي يتضمن همسات رمضانية لكسب الأجر في الشهر الفضيل من السلوك والعبادة، وهو من تقديم الدكتور سالم الدوبي من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ويذاع الساعة 3:35 بعد الظهر، وبرنامج «اللهم لك صمت» يتضمن نصائح وقيماً يومية تذكر الصائم بالتحلي بالصبر والتأني وحسن المعاملة مع الآخرين، من إعداد وتقديم إيمان محمد.

كما تبث الإذاعة برنامج «عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» من تقديم الدكتور عمر شاكر في الساعة 6:35 مساءً، حيث يقدم من خلاله مواقف ودروساً من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لنستفيد منها في حياتنا اليومية، وبرنامج «ناشئة القرآن» وهو عبارة عن حلقة قرآنية مع عدد من طلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم من تقديم الدكتور عدنان سليم، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4:30 صباحاً، وبرنامج «من أحكام الأسرة» الذي يوجه الأسرة نحو سبل الاستثمار الأفضل للشهر الفضيل، وتشجيع أفرادها على تعزيز الترابط والتلاحم فيما بينهم، ويُذاع عند الساعة 12:00 ظهراً، وهو من تقديم الدكتور سعيد الدرمكي من دائرة القضاء - أبوظبي، وللناطقين باللغتين الإنجليزية والأوردية، خصّصت الإذاعة مجموعة مختارة من الفتاوى المترجمة بهاتين اللغتين بصيغة سؤال وجواب عن أكثر المواضيع التي يتم طرحها على مركز الإفتاء.

«من سبق لبق»

لمحبي المسابقات، خصصت إذاعة «القرآن الكريم» برنامج «من سبق لبق»، وهي مسابقة تُعنى بالموروث الشعبي والوطني والمفردات العامية، إضافة إلى الثقافة الإسلامية والعربية العامة، وهو من إعداد فاطمه البلوشي وتقديم محمد الحوسني، ويُبث يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 2:30 حتى الساعة 3:30 بعد الظهر.

الإفطار والإمساك

تشترك إذاعة «القرآن الكريم» مع محطات شبكة أبوظبي الإذاعية الناطقة بالعربية، ببث العديد من الفقرات الخاصة بالتذكير بمواعيد مدفعي «الإفطار» و«الإمساك» وأوقات رفع الأذان الخمسة والتنبيه لمواقيت الصلاة والإمساك والإفطار، في حين خصّصت إذاعة «القرآن الكريم» لمنصاتها الرقمية 4 فقرات متنوعة، هي فقرة «تأملات قرآنية» التي تدعو للتفكّر في نعم الله وكيفية الحفاظ عليها، وفقرة «من دعاء الأنبياء» التي تسلط الضوء على أدعية الأنبياء كما جاءت في القرآن والسنة، وفقرة «نصائح طلابية» وفقرة «مواعظ الصالحين».

تطبيق عصري

يقدم تطبيق إذاعة «القرآن الكريم»، أحد التطبيقات التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، تجربة رقمية جديدة في عالم التطبيقات بقالب عصري يسمح للمستمعين بإمكانية الوصول إلى برامج إذاعة «القرآن الكريم» المباشرة والمسجلة، والتي تتضمن تلاوات للقرآن الكريم، كما تناقش مجموعة واسعة من القضايا الدينية والاجتماعية وذلك في أي وقت ومكان، ويُمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة التشغيل «آيفون» و«آندرويد» متابعة هذه البرامج والفقرات عبر التطبيق الرقمي الخاص بالإذاعة مع توفّر خاصية البث المباشر، وتتاح إذاعة «القرآن الكريم» على الترددات التالية: أبوظبي FM98.1، العين FM88.6، ودبي FM88.2.