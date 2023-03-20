علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى ماربيا

ماربيا، جنّة الأندلس التي تؤلم قلب كل مسلمٍ يدخلها، ها هي قد أصبحت أجنبية بالكامل بعد أن كانت إحدى رموز الحضارة الأندلسية الإسلامية، فقد طُمست آثارُها ومُحيت معالمها الإسلامية ولم يبق منها سوى أطلال حصنها القديم، الذي يُنسب إلى القرن الرابع الهجري، وبجوار هذا الحصن، تقع كنيسة ماربيا التي بُنيت على أنقاض الجامع القريب من الحِصن.

يقول المؤرخ الإسباني فرنندو ألكلا مرين: «تاريخ ماربيا حافل بالآثار العمرانية التي زال أكثرها عبر القرون، ولكن ما هو موجود حالياً جدير بالدراسة والترميم والصيانة».

تقع هذه المدينة الأندلسية الرائعة في مقاطعة «مالقا» بالجهة الجنوبية لإسبانيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من جمالها وقوعها بين سلسلة قمم جبلية تدعى «سييرا بلانكا» وهي قمم تصل ارتفاعها الى 1200 متر، كانت مدينة ماربيا عبارة عن قرية صغيرة تشتهر بصيد الأسماك، لكنها أصبحت الآن واحدة من الوجهات الأكثر فخامة في القارة الأوروبية بعدما تم اكتشافها في ستينات القرن الماضي، حيث يقصدها أثرياء وملوك العالم للاسترخاء والاستجمام، وتشتهر ماربيا بأنها مقر الفخامة والثراء، فهي تضم مباني هي الأغلى في أوروبا، وملاعب جولف واسعة، وشواطئ ذات مناظر خلابة ومطاعم تقدم المأكولات التراثية والعالمية على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى متاحفها المشهورة وبعض المعالم المثيرة للاهتمام.

عندما تذهب إلى ماربيا للسياحة، ستجد العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها في الهواء الطلق، فهناك العديد من النوادي الشاطئية الصاخبة مثل نادي ماربيا، ولوس مونتيروس، بالإضافة إلى الشواطئ الرائعة التي يمكنك ممارسة رياضة التزلج على الماء عليها، ويمكنك أيضاً ممارسة رياضة الغوص ورياضة الجولف التي يفضلها معظم الأغنياء، وربما تودُّ قضاء بعض الوقت في نادي المحيط في منطقة بويرتو بانوس، أو تجربة افتراش رمال شاطيء نيكي بيتش الشهير، اما إذا كنت تبحث عن شاطئ هادي فان شواطئ بويرتو بانوس مناسبة جداً للاسترخاء.

لا تنس أيضاً الاستمتاع بجولة في شوارع المدينة لرؤية جمال مبانيها وبيوتها ذات التصميم الهندسي الرائع، والتي تتراصُّ في منظر جميل لتوهم الناظر إليها بأنها لوحة فنية رسمها إحدى أمهر الفنانين العالميين بألوان فاخرة في مزيج يجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، ومن أشهر الشوارع في مدينة ماربيا، شارع بويرتو بانوس، حيث يمكنك إيجاد الكثير من محال الماركات العالمية، ومشاهدة أغلى أنواع السيارات الفاخرة التي تسير في الطريق في مشهد يُعبِّر عن مدى بذخ الحياة في هذه المدينة.

في منتصف مدينة ماربيا، تقع المدينة القديمة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمشي في شوارعها الهادئة وتناول إحدى الوجبات التراثية في مطاعمها التي تقدم أفضل المأكولات الإسبانية الشهيرة، وبعدها يمكنك التنزه في إحدى الحدائق الغناء في ماربيا، كحديقة ريبريسا بارك التي تحتوي على أنواع مختلفة من الطيور النادرة، وفي نهاية جولتك في ماربيا، ستُحدِّثُكَ نفسُك بين البقاء أو الرحيل، بيدَ أنّ جرس المنبه قد رن، وآنَ أوانُ الاستيقاظ من هذا الحُلُم الجميل.