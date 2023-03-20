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«مهرجان أبوظبي» يقدم رائعة «شغف بوذا»

خلال العرض الأول لرائعة «شغف بوذا» (من المصدر)
20 مارس 2023 19:36

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد مهرجان أبوظبي في دورته العشرين، إقامة العرض الأول في الشرق الأوسط لرائعة «شغف بوذا»، من إبداع المؤلف الموسيقي الحائز جائزتي أوسكار وجرامي تان دون، حيث أُقيم هذا العرض المميز 18 مارس على مسرح قصر الإمارات، الذي استضاف قبل ذلك، العرض الأول على مستوى العالم بعنوان «من الغرب إلى الشرق: أوديسا كلاسيكية»، في إطار فعاليات الدورة العشرين من المهرجان الذي يقام برعاية فخرية لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، حيث تستمر فعالياته الاستثنائية حتى اليوم 20 مارس، وسط حضور مميز لنخبة من أبرز الموسيقيين وكبار الفنانين العالميين.
قبل بداية العرض، وبالنيابة عن سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، كرّم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، المؤلف الموسيقي العالمي تان دون بجائزة مهرجان أبوظبي، التي يقدّمها المهرجان بالشراكة مع شوبارد؛ تقديراً لشغفه المستمر ومساهمته المبتكرة ومنجزه الريادي في مشهد الفنون والموسيقى الكلاسيكية ذات التأثيرات المعاصرة.
ويأخذ العرض الجمهور في رحلة مبهرة لمدة 95 دقيقة تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والتقاليد الغربية والشرقية، حيث يروي العمل الاستثنائي ستة أمثال وقصص من التراث الثقافي الشرق آسيوي والصيني خاصة، وينسج عبر الترانيم والحكايات والأصوات تحفة صوتية تخطف الأنفاس، يلتقط من خلالها تعاليم بوذا ورحلاته والمفاهيم الإنسانية المشتركة للحب والتسامح والتضحية.
وعبّرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن سرورها بتكريم المهرجان للمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا العالمي تان دون، الحائز جائزتي جرامي والأوسكار، بجائزة مهرجان أبوظبي تقديراً لإنجازاته البارزة، وإسهاماته المبتكرة في الموسيقى المعاصرة، وتفانيه في تعزيز السلام والحوار بين الثقافات من خلال عمله الاستثنائي، مشيرة إلى اعتزاز مهرجان أبوظبي بتقديم تان دون لجمهوره في عمل «شغف بوذا» الذي يتضمن ستة فصول شعرية من التراث الثقافي للصين وشرق آسيا عامةً، تعبّر عن عقيدة الزن ومبادئ النيرفانا والسوترا، وتغوص عميقاً في عوالم الحكايات الأدبية لحضارة شرقية عريقة يزيد عمرها عن أربعة آلاف سنة.
 وأضافت «يقدّم مهرجان أبوظبي لجمهوره فرصة التعرف على فنان متعدد المهارات في حضوره للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط على خشبة مسرح قصر الإمارات، فهو فنان تشكيلي وقيّم فنّي وكاتب ومؤلف موسيقي وسفير ثقافي لإكسبو شنغهاي، إلى جانب فرادة عمله «شغف بوذا» الذي يبحر بالجمهور في رحلة تحفل بروائع الموسيقى الكلاسيكية وتستلهم التقاليد الشرقية المتوارثة كالحكمة والإيمان في تعبير خلّاق عن القيم الثقافية والإنسانية المشتركة التي تؤمن بها الإمارات، وهي تواصل دعوتها للأخوة الإنسانية والتنوير وحوار المعتقدات والأديان في ظل التعايش السلمي».

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