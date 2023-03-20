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رحيل الفنانة المصرية لبنى محمود

الفنانة المصرية لبنى محمود
20 مارس 2023 07:33

تلقى الوسط الفني المصري خبرا حزينا وصادما برحيل الفنانة لبنى محمود مساء الأحد بعد صراع مع المرض، رغم ظهورها قبل أشهر قليلة في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن خبر الوفاة، على أن يتم تشييع الجثمان بعد ظهر الاثنين من مسجد السيدة نفيسة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وتدفن بعدها في مقابر العائلة.

وتخرجت الفنانة الراحلة من المعهد العالي للباليه، قبل أن تتجه إلى مجال التمثيل عام 1985 حينما شاركت في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة".

لتتوالى بعدها مشاركاتها السينمائية، حيث قدمت ما يقرب من 90 عملا فنيا طوال مسيرتها، وتميزت معظم الأدوار بروح الفكاهة والكوميديا.

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