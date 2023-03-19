«مدفع الإفطار» جاهز للشهر الكريم

أبوظبي (وام)

كشفت وزارة الدفاع ممثلةً في قيادة الوحدات المساندة عن إحياء تقليد مدفع الإفطار لشهر رمضان المبارك في مدن أبوظبي والعين والظفرة بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين. وأضافت الوزارة أن المدفع سوف ينطلق مع حلول وقت الإفطار وآذان المغرب، إيذاناً ببدء شهر رمضان المبارك وإحياءً لتقليد متوارث، وحفاظًا على العادات والتقاليد، وتمسكاً بالموروث الاجتماعي، ويتواجد المدفع في مدينة أبوظبي عند جامع الشيخ زايد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي منطقة زاخر بالعين وحدائق أدنوك بالظفرة، وعلى كورنيش القواسم في رأس الخيمة، وفي مسجد الشيخ زايد بأم القيوين.

تصوير (عادل النعيمي)