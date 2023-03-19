الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مدفع الإفطار» جاهز للشهر الكريم

«مدفع الإفطار» جاهز للشهر الكريم
20 مارس 2023 00:51

أبوظبي (وام)

 كشفت وزارة الدفاع ممثلةً في قيادة الوحدات المساندة عن إحياء تقليد مدفع الإفطار لشهر رمضان المبارك في مدن أبوظبي والعين والظفرة بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين. وأضافت الوزارة أن المدفع سوف ينطلق مع حلول وقت الإفطار وآذان المغرب، إيذاناً ببدء شهر رمضان المبارك وإحياءً لتقليد متوارث، وحفاظًا على العادات والتقاليد، وتمسكاً بالموروث الاجتماعي، ويتواجد المدفع في مدينة أبوظبي عند جامع الشيخ زايد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي منطقة زاخر بالعين وحدائق أدنوك بالظفرة، وعلى كورنيش القواسم في رأس الخيمة، وفي مسجد الشيخ زايد بأم القيوين.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً بتأسيس أول منطقة حرة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية في العالم
السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال الأعداد المليونية خلال رمضان

تصوير (عادل النعيمي)

وزارة الدفاع
رمضان
أبوظبي
رأس الخيمة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميثاء الشامسي
الإمارات
ميثاء الشامسي: في "يوم الأم" نهنىء الشيخة فاطمة التي غمرتنا جميعاً بفيض عطائها وعظيم محبتها
اليوم 15:07
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©