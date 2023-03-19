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أبوظبي تنظم فعالية تربوية بمناسبة شهر القراءة

أبوظبي تنظم فعالية تربوية بمناسبة شهر القراءة
20 مارس 2023 00:51

العين (وام)

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نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي فعالية تربوية بمناسبة شهر القراءة بعنوان «بصمة قراءة»، وذلك على مسرح المكتبة بمدينة العين بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات، وتضمنت الفعالية مسرحية قدمها طلبة مدرسة الإمارات الوطنية، ومسابقات ثقافية من مدرسة صقر الإمارات الدولية وعرض المواهب من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفقرة الأناشيد من مدرسة دار الهدى الإسلامية، وتخلل المناسبة تكريم المشاركين والفائزين في مبادرة «أجيال تقرأ» بالتعاون مع مركز محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب تكريم الفائزين بمسابقة الكاتب الصغير في الكتاب الكبير.

شهر القراءة
العين
دائرة الثقافة والسياحة
مدرسة الإمارات الوطنية
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