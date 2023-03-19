النجوم وأصحاب الهمم في كأس أبوظبي للتزلج

أبوظبي (وام)

تألق لاعبو ولاعبات الأندية الإماراتية، وحققوا الصدارة خلال منافسات كأس أبوظبي للتزلج الاستعراضي التي انطلقت أمس، وتستمر حتى اليوم في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتقام البطولة تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وشارك في افتتاحها عدد من منتسبي مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتنافس خلال البطولة 145 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، وحصلت ماريا ماكرنيكوا من نادي «دبي فيرست سكيتينق أكاديمي» على صدارة منافسات البنات في فئة المتوسط، بعدما حققت 42.16 نقطة، وفي الفئة نفسها للبنين، حقق أريك أندريف من نادي «دبي فيرست سكيتينق أكاديمي» الصدارة بـ44.96 نقطة.