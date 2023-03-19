مهرجان أبوظبي «من الغرب إلى الشرق: أوديسا كلاسيكية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد عرض عمل «من الغرب إلى الشرق: أوديسا كلاسيكية»، بقيادة تان دون، المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار وجائزة الجرامي، مؤخراً، في قصر الإمارات، حضوراً مميزاً لنخبة من أبرز الموسيقيين وكبار الفنانين العالميين، وذلك في إطار فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي، الذي يقام برعاية فخرية لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، والذي تستمر فعالياته حتى 20 مارس الجاري.

قاد المؤلف المبدع أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي-فريني، ورافقه عازف التشيلو الصيني الشهير عالمياً يان وانغ في رحلة موسيقية لا تُنسى تضم مجموعة أيقونية من كلاسيكيات موزارت وتشايكوفسكي وموسورجسكي، يليها الأداء الأول في دولة الإمارات لمقطوعته الأصلية كونشيرتو بيبا.

وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على الدور الذي تلعبه الموسيقى في التقارب بين الشعوب، وتوحيد رؤيتها الجمالية للحياة والوجود الإنساني، قائلةً: «يسهم مهرجان أبوظبي، منذ تأسيسه في العام 2004، في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة وترسيخ مكانتها العالمية، ويعدُّ عرض «من الغرب إلى الشرق: أوديسا كلاسيكية» للمرة الأولى في الشرق الأوسط، لقاءً ثقافياً بامتياز بين الشرق والغرب، بمشاركة أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين العالميين، تان دون، يرافقه عازف التشيللو الشهير جيان وانغ، ليتيحا الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بروائع الكلاسيكيات العالمية من موزارت وتشايكوفسكي وموسورجسكي، ومؤلفات تان دون الأصلية مثل كونشيرتو بيبا، بأداء مذهل من الأوركسترا الإيطالية العريقة لمسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي - فريني».

يُعد تان دون أحد أبرز رواد أداء المقطوعات الكلاسيكية العالمية، وقد لمع نجمه في هوليوود 2001 بعد فوزه بالأوسكار لتميزه في تأليف موسيقى فيلم «كراوتشينج تايجر، هيدن دراجون» للمخرج أنج لي.