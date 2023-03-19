شيخة الجابري تكتب: حبيبٌ ينتظر منّا الوصال

منّا ينتظر الاحتفاء، والاستعداد التام، يشتاقنا كما نشتاقُه، يرقب الأيام الوقت تلو الوقت كما نفعل كذلك، بنا حنين وشوقٌ كبير، وبنا شغف ممتد لأيامه ولياليه ولكل شيءٍ حلوٍ فيه، نتنافس لعمل الأجمل والأكمل والأفضل الذي يضيء قلوبنا، وينيرُ لياليه، أيامهُ المعدودات هي خير الأيام، ونحنُ فيه نستلهم سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل ما هو خير لنا وللأنام.

رمضان يقترب، وقلوبنا تأخذها اللهفة والشوق إليه، ابتهالات تضج بها الأفئدة، استعدادات نفسية تتجلى ابتهاجاً وفرحة، والأغنيات رفيقات دروب العاشقين و«وحوي يا وحوي» و«أهو جيه يا وْلاد» هكذا يأخذنا الحب نحوه، نصوغ أعذب الكلام، وتنبُت في دواخلنا ابتهالات وأدعية وحاجات كثيرة نحادث بها الله، العظيم في عُلاه، كل ذلك يحدث في شهر رمضان الحبيب، حيث السلام يعم النفوس، والقلوب في بهجة دائمة.

ننتظر رمضان بعيداً عن برامج الطبخ والمسابقات، ومسلسلات النكد والحزن والكوميديا الفارغة، وقريباً جداً من أرواحنا التي تنشد الهدوء والراحة والسكينة، والتأمل فيما خلق الله، وكيف استخلفنا في الأرض لنكون سفراء الخير والجمال والعطاء، والإيثار، والتواضع الرّحب الذي يجعل المرء يتقبل الآخر لتمتزج مشاعره الصافية بعواطفه النبيلة، رمضان شهر الأمان والأمنيات الكِثار.

في كل شهر يعود ننظر حولنا، نطالع قلوبنا كيف هي أوضاعها، من خاصمها، من صالحها، من حاول «الطبطبة» على نبضاتها، من راح، من جاء، من اعتاد الغياب ثم الحضور ثم الغياب، من جاء طلباً للتسامح ومد حبال الود بعد أن أتلفها بيديه، من استمات ليطبب جرحاً يعلم أنه لن يخف تعبه إلاّ في رمضان حيث الكل ينشد العفو والتسامح وإن تعمقت الجراح، وتوالت الصدمات.

تلهج قلوبنا بالدعاء بأن يُبلّغنا الله تعالى رمضان الحبيب، وأن يُعيننا على صيامه وقيامه، ويُقدرنا على احترام أوقاته، والإخلاص في العمل، والاجتهاد في العبادة، والحرص على التزوّد بالطاعات، ونبذ الفرقة والاختلافات، أن يعمل كلُّ منّا على نشر الود صدقاً ووفاء، وأن يصون مشاعره، ويصِلَ أرحامه، فلا ينقطع عن راحلٍ ينتظر الدعاء في الليالي النابضات بالرحمات، ولا ينشغلُ عن المنتظر لزيارةٍ تبهج روحه، فوصل الأرحام والتواصل بينهم من أعظم الأعمال التي يحبها الله.

في انتظار شهرنا العظيم وأكُفّنا باتجاه السماء تبعث بالدعاء الخالص لوطننا الحبيب وقيادتنا الغالية، وأرضنا وسمائنا وأهلنا وأحبتنا بأن يجعلنا المولى عز وجل جميعاً في عين رعايته، وأن يشملنا بعفوه، ورضاه، ومغفرته، كل عام وأنتم بخير، و«رمضان كريم»، قريباً نتبادلها في أنسٍ وفرح بمشيئة الله.