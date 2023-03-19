مهرجان الشيخ زايد.. اختتام فعاليات «الوثبة كاستم شو»
مهرجان الشيخ زايد.. اختتام فعاليات «الوثبة كاستم شو»
19 مارس 2023 20:50
اختتمت فعاليات «الوثبة كاستم شو» في مهرجان الشيخ زايد، بعد منافسة استمرت نحو 4 أشهر أضفى خلالها عشاق السيارات لمسات مفعمة بالحماس والتشويق على المركبات الكلاسيكية والدفع الرباعي المشاركة، والتي وصل عددها لأكثر من 20 مركبة.بمجموع جوائز وصلت إلى 1.8 مليون درهم، وهي الأضخم في تلك المنافسات، تم توزيع الجوائز على الفائزين في ثلاثة فئات هي فئة «الكاستم كار»، التي شملت فئتين، هما للسيارات المصنعة قبل عام 1979 والمصنعة منذ عام 1980 وما فوق، حيث عمل المشاركون ضمن هذه الفئة على تعديل المركبات بشكل كامل بما يشمل تعديل السيارات، الدهان، تزويد المحرك، تغيير مقاس العجل ونظام التعليق، ونظام الصوت بما يناسب روح الشباب. أما فئة المحركات «الأنجين باتل»، فاشتملت على تعديل المحركات وزيادة قوتها وعدد الأحصنة، وتم اختبارها على جهاز الداينو، وهو جهاز لقياس القوة والقدرة للسيارات ويحلل نواتج العادم (O2) كما يوضح من خلال رسم بياني أماكن الضعف والقوة في محرك السيارات، فيما ضمت فئة تجديد السيارات إعادتها بالصفة التي كانت عليها في عام تصنيعها، أي إعادة تصنيع وتجميع السيارات من جديد، من الألف إلى الياء، داخل «الوثبة كاستم شو». وإلى جانب إعادة بناء السيارات الكلاسيكية وسيارات الدفع الرباعي وتجديد وتزويد محركاتها، قدم أصحاب السيارات في «الوثبة كاستم شو»، مجموعة استعراضات رائعة، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل الخاصة بتزويد محركات السيارات وتعديلها في ساحة مخصصة لعروض المركبات المعدلة، والتي تتيح لأصحاب هذه الهواية تعديل سياراتهم أمام الزوار. وفاز بالمركز الأول في فئة «الكاستم قبل عام 1979» سالم مطر الشامسي بجائزة بلغت 200 ألف درهم، بينما حصل على المركز الثاني محمد إبراهيم الحمادي بجائزة بلغت 130 ألف درهم، وفي المركز الثالث أشرف عبد الحميد بجائزة بلغت 60 ألف درهم. وفي فئة «الكاستم ما بعد عام 1980»، فاز بالمركز الأول أحمد عبد الرحمن الفاضل، وبالمركز الثاني محمد إبراهيم الحمادي، وحل ثالثاً سيف مبارك القمزي بجوائز قيمتها 200 ألف درهم و130 ألفاً و60 ألفاً على التوالي. وفي فئة التجديد، فاز حميد محمد المصعبي بالمركز الأول، ومحمد ياسر بالمركز الثاني، وسعود ناصر الهطالي بالمركز الثالث، بجوائز قدرها 130 ألف درهم و90 ألفاً و50 ألفاً على الترتيب. وفي فئة «بناء المحركات فئة تي بي 48»، فاز بالمركز الأول أحمد سالم الشامسي، وحل ثانياً سعيد عبيد الظاهري، وثالثاً سعيد إبراهيم المعمري، بمجموع جوائز قدرها 120 ألف درهم و80 ألفاً و50 ألف على التوالي. وعن فئة «بناء المحركات فئة فل بوست»، حاز خالد عدنان الحمادي المركز الأول بجائزة قدرها 120 ألف درهم، وفي المركز الثاني حل عمر إبراهيم السويدي بجائزة قدرها 80 ألفاً، وفي المركز الثالث حل أرسلان شكيل خان بجائزة قدرها 50 ألفاً. وعن فئة بناء المحركات فئة المحركات الأميركية، فاز محمد راشد الجابري بالمركز الأول، فيما فاز حمدان راشد الجابري بالمركز الثاني، ومحمد راشد الجابري بالمركز الثالث، بجوائز بقيمة 70 ألف درهم و50 ألفاً و30 ألفاً على التوالي.