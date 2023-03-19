جوهرة الفن الأوروبي «الهنغاري».. تتألق على أرض الشارقة
جانب من معرض جوهرة الفن الأوروبي «الهنغاري»
19 مارس 2023 18:33
بعيون هنغارية، يحاكي معرض جوهرة الفن الأوروبي المقام ضمن فعاليات النسخة الـ 20 من فعاليات أيام الشارقة التراثية، ما يضمه التراث الأوروبي من مكونات مختلفة تعود لأكثر من 170 عاماً، ومصنوعة من قبل أمهر الفنانين الأوروبيين.
اختار المعرض أن يقدم للجمهور جوانب عدة من التراث الفني الأوروبي بأقسام متعددة، منها قسم للأثاث ويستعرض مجموعة من الخزفيات أبرزها تشكيلات خزفية مفرغة وأوانٍ خزفية بتقنيات تبدو من الخارج على شكل الخشب لا الخزف، وقسم للملابس حيث يتم فيه طباعة بعض التشكيلات والزخارف والصور الفنية الموجودة أساساً على القطع الخزفية، وهي تشكيلات مفضلة لنخبة عريضة من الأوروبيين قديماً وحديثاً.
وقال أسامة منصور، مدير تطوير العمليات في جون لاين من (هنغاريا)، المشرف على معرض «جوهرة الفن الأوروبي»، إن المشاركة في فعاليات أيام الشارقة التراثية فرصة مهمة ذات جانبين، الأول لعرض نماذج من التحف الفنية الأوروبية المختلفة برؤية هنغارية، والثاني للتعرف على التراث المحلي الإماراتي وما فيه من قيم فنية وجمالية وما يعكسه من تألق وتميز يستمد جذوره من الموروث الشعبي الإماراتي.
وأضاف منصور: لقد ألهمتنا بعض الرموز المحلية الإماراتية، وسنسعى لتنفيذها في المستقبل، لا سيما البرجيل والمباخر الخيزران وعدد من الرموز الأخرى، حيث ستكون مكونات مهمة وحيوية وأساسية للمشاركة في معارضنا المقبلة، انعكاساً لمفهوم التعاون وتبادل الثقافات بين الأمم والشعوب، ونرى أن المستقبل مليء بالمفاجآت التي تعزز من حضور التراث الإماراتي الذي أخذ مكانته بقوة في المنظومة الثقافية التراثية العالمية.
وضم المعرض نموذجاً تشكيلياً فنياً لثور جامح، وهو من النماذج المتفردة التي تم تنفيذها بتقنية البورسلان المعدني، وهي تقنية عالمية متفردة يختص بها أمهر الصناع في هنغاريا، إلى جانب قسم لتصميم وصناعة المجوهرات وآخر لتصميم ديكورات الجدران والترميم التاريخي يستعرض فيه جهود تطوير وترميم سقوف أسطح القلاع والدوائر الحكومية القديمة في هنغاريا.
كما يشمل المعرض قسماً للصحون وبيان أنواعها ونماذج متطابقة لتماثيل وتحف فنية لأعمال فنانين أوروبيين مشهورين، إلى جانب تصاميم متعلقة بالطبيعة.