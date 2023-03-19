النحوة.. آخر محطات «أيام الشارقة التراثية»

الشارقة (الاتحاد)

بمزيج من المشاعر التي تحمل الفرح والبهجة بإقامة أيام الشارقة التراثية، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، فعاليات أيام الشارقة التراثية في منطقة النحوة، التابعة لمدينة خورفكان، وسط حضور جماهيري غفير من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية وأهالي منطقة النحوة.

تحلّق عدد من المسؤولين، بينهم عبد الله خلفان النقبي، والي منطقة النحوة، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وخالد الشحي، مدير فرع معهد الشارقة للتراث في خورفكان، للمشاركة في الاحتفال وسط فرحة كبيرة من أبناء النحوة وهم يحتضنون بنجاح فعاليات الدورة الـ 20 من أيام الشارقة التراثية في مدينتهم.

وتوالت الفقرات الفنية الشعبية على مسرح منطقة الحارة القديمة في النحوه بين الفنون الشعبية من غناء ورقصات وفعاليات متنوعة، كما شهدت إلقاء مجموعة من كلمات الترحيب، وقصائد الشعراء، وتشكيلات فنية عدة لأطفال يمارسون ألعاباً ورقصات فنية شعبية بملابس تراثية، وآخرين يؤدون رقصة اليولة وسط إعجاب الحاضرين، وتفاعلهم وتشجيعهم.

الفعاليات شهدت كذلك إقامة معروضات فنية تراثية مختلفة، ومشاركة مجموعة من الحرفيات بالزي الشعبي، وهن يصنعن ملبوسات ومطعومات تراثية مختلفة، بالإضافة إلى معرض للحرف اليدوية، وآخر للمقتنيات التراثية القديمة، وتم في نهاية الفعاليات تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في رفد التراث المحلي ودعمه وإظهاره في أبهى صورة.