«إذاعة الأولى».. برامج وفواصل ملهمة في رمضان

دبي (الاتحاد) أعلنت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان الفضيل، التي تقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة في الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية، وذلك عبر ترددها 107.4 إف إم، تماشياً مع أهدافها كصرح إعلامي إماراتي تراثي وطني من وإلى أبناء المجتمع الإماراتي.
«صابح رمضان» ستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، ويقدمه سالم محمد، وهو برنامج وطني إيجابي تفاعلي، ومن أبرز فقرات البرنامج، فقرة النفوس الخيرة، يقدمها مجموعة من المختصين والخبراء في مجال التنمية البشرية والنفسية، عبر خطوات ونصائح تعزز وتنمي الصفات الإيجابية التي يمتلكها الفرد، كما يضم فقرة اللقاءات اليومية، التي تشمل تغطية يومية لأخبار المؤسسات والهيئات الحكومية ومتابعة للقرارات والإنجاز، وفقرة «حول دربك»، التي يتم فيها التعريف بحالة الطرق في إمارات دبي والشارقة وأبوظبي.كما تقدم العقيد جميلة الزعابي، رفقة الرائد محمد العبيدلي برنامج «نحن عندك»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، حيث تطرح من خلاله بعض الحالات التي ترعاها الجمعية للنزلاء السابقين، وما تقدمه لهم من دعم، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقانون وما هي عواقب الممارسات غير المحسوبة.
جوائز قيمةوتنفرد إذاعة الأولى ببث برنامج من تقديم سماح العبّار، وخليفة الفلاسي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تقدم فيه مجموعة من الجوائز المادية بشكل يومي، بالإضافة إلى جائزة قيمة في نهاية كل أسبوع، وتسلط المسابقة الضوء على موضوع الاستدامة بالتزامن مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة؛ بهدف رفع نسبة الوعي المجتمعي بكل ما يتعلق بهذا الشأن، وتعريف المستمعين بجهود الدولة في هذا المجال. كما يتم بث برنامج «ميلس الفريج» من تقديم راشد بن ظبوي، حيث ينقل نبض مجالس الفرجان، في حوار مع الوجهاء والأهالي في حديث عن ماضي وحاضر الفريج والتطور الذي شهده.
قصص ملهمةكما تقوم «الأولى» ببث برنامج «هل العزوم القوية» من تقديم سالم محمد، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، يتم فيه استعراض القصص الملهمة والإيجابية لأصحاب الهمم، من خلال حوار اجتماعي إنساني يبرز الدور المجتمعي لأصحاب الهمم، ويلقي الضوء على تفاصيل حياتهم وطموحاتهم وآمالهم من خلال الحوار مع ضيف من أصحاب الهمم، وشخص يختاره ممن كانوا إلى جانبهم وقدموا لهم الدعم والمساندة وعاشوا معهم مختلف الظروف والصعوبات.
القرية التراثيةكما تبث إذاعة الأولى برنامج «مني ومناك» من القرية التراثية في القرية العالمية، من الاثنين إلى الجمعة، تقدم فيه أمل الملا مجموعة من الفقرات المنوعة ومعلومات عن البلاد ما بين الماضي والحاضر، وقصصاً يومية تكون حديث الساعة على مواقع التوصل الاجتماعي، كما يمكن للمستمعين المشاركة بقصصهم الرمضانية. كما تبث «الأولى» برنامجاً تفاعلياً بعنوان «سوالف العصر» من تقديم شيرينة سالم، من الاثنين إلى الجمعة، حيث يتم فيه تقديم فقرة عن آخر وأهم أخبار فرجان دبي، كما تلقي الضوء على الشخصيات المتميزة فيها من شباب وربات منازل، بالإضافة إلى فقرات منوعة للمستمعين وعدد من المسابقات تراثية. ويأتي برنامج «وسع البارض» من تقديم الدكتور صلاح الدوبي، من الاثنين إلى الجمعة، ليقدم فيه النصائح للصائم عن كيفية التعامل مع محيطه بشكل إيجابي وبناء، أثناء فترة صيامه.
خراريف الماضي وتحاور سهيلة الوالي، الدكتور جاسم المرزوقي ليتحدث عن المشاكل والأمراض النفسية التي من الممكن مواجهتها في المجتمع مثل الشك، الحسد، القلق، والغضب، ورفع الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة النفسية في برنامج «النفس فضاحة». كما يبث على أثير الأولى «خروفة ويا عايشة المهيري» لتسرد من خلاله قصصاً تحاكي خراريف الماضي لإيصال عبرة أو حكمة من خلالها.ويأتي برنامج «بينك القرآن» مع الدكتور عبد الله موسى طيلة أيام الشهر، ليتناول العلاقة الروحانية بالآيات العظيمة من كتاب الله الكريم، وكيفية تحويلها إلى سلوك إيجابي ومثمر في المجتمع. وتستمر «الأولى» في بثها لبرنامج «زايد الخير» من تقديم الدكتور عبد الله موسى، الذي يأتي برعاية من جمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، حيث يفتح البرنامج المجال للمتصدقين من أصحاب الأيادي البيضاء للمشاركة في أعمال الخير المختلفة من خلال المشاريع الخيرية والحالات الإنسانية التي يطرحها. كما تبث الإذاعة مجموعة من الفواصل الجديدة، مثل «بين ديرة وبر دبي» الذي يستعرض النقاط المتميزة للمرافق والمعالم السياحية والثقافية والتعليمية والتراثية ما بين ديرة وبر دبي، إضافة إلى فاصل «معانينا» الذي يقدم مجموعة من النصائح للمضي على الخط والنهج المستقيم من تعاليم ديننا الحنيف.
تنوع وتميّزوبهذا الخصوص، قالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى تتسم بالتنوع والشمولية والتميّز، الأمر الذي يرسخ مكانة إذاعة الأولى، والذي دعا العديد من المؤسسات الحكومية الوطنية للتعاون مع الأولى في دورتها البرامجية الرمضانية. وأضافت أواديسيان: حرصنا على وجود مجموعة متميزة من البرامج الشعبية والمحلية القريبة من المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج الدينية والتراثية والثقافية والتوعوية، لتلبي بذلك اهتمامات مختلف أفراد العائلة. واختتمت أواديسيان حديثها بقولها: نحرص في كل دورة رمضانية على إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة كلياً والفواصل المخصصة لهذا الشهر لإثراء المضمون العام بمزيد من أوجه القيم التراثية والعادات السمحة التي يتحلى بها المجتمع المحلي الإماراتي، كما نحرص على إطلاق المسابقات في جميع البرامج المباشرة ومنصات التواصل الاجتماعي.