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دنيا

"ميتا" تتوسع في خدمة توثيق الحسابات مقابل الأموال

"ميتا"
19 مارس 2023 10:01

أضافت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" دولة جديدة هي الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين فيها دفع الأموال مقابل توثيق حساباتهم على هذين الموقعين.
 
وكانت "ميتا" قد أطلقت هذه الخدمة في فبراير الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ومن المتوقع أن تتوسع الشركة أكثر في تقديم هذه الخدمة عبر شتى دول العالم لاحقا.

وتسمح الخدمة الجديدة بإضافة علامة التوثيق الزرقاء للمستخدمين بجانب صور حساباتهم مقابل رسم شهري.

ويكلّف الرسم على الحاسوب 11.99 دولارا وعلى الهاتف 14.99 دولارا. 

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المصدر: وكالات
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