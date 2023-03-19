الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"أبل" تختبر ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي مع "سيري"

تعبيرية
19 مارس 2023 09:33

أفاد تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) بأن مهندسي آبل يختبرون مفاهيم لتوليد اللغة، والآن يأتي موقع 9to5Mac ليؤكد التقرير ويقدم تفاصيل إضافية عن كيفية اختبار هذه القدرات. وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ونبّه الموقع إلى أن اختبار آبل لميزات توليد اللغة الطبيعية لمساعدها سيري لا يعني أنها تطور روبوتًا للدردشة يشبه روبوت (شات جي بي تي) ChatGPT الشهير. ولكن بدلًا من ذلك، قد تستخدم هذا النوع من تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات سيري الحالية.

يُشار إلى أن سيري يقوم في الوقت الراهن على نظام يستخدم القوالب بدلًا من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكما أشار تقرير نيويورك تايمز، فإن هذا النظام أدى إلى ظهور تحديات هندسية كبيرة لسيري على مدار العقد الماضي.

ووفقًا لموقع 9to5Mac، لا يوجد جدول زمني لتوسعة آبل ميزات توليد اللغة إلى منصاتها الأخرى. ويمكن أن تحتوي هذه الميزات أيضًا على آلية تجعل الشركة تشغلها وتعطلها من عندها، مما يسمح لها باختبارها بالطريقة التي تشاء مع عامة المستخدمين.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن للشركة أن توسع تقنية توليد اللغة إلى ما وراء سيري، غير أنه من المستبعد أن تُطلق هذه الميزات قريبًا.

أخبار ذات صلة
"جوجل" تطلق مبادرة تسمح للشركات بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنفسها
15% حصة «العالمية القابضة» من شركة «بريسايت»
المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
آبل
شركة أبل
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميثاء الشامسي
الإمارات
ميثاء الشامسي: في "يوم الأم" نهنىء الشيخة فاطمة التي غمرتنا جميعاً بفيض عطائها وعظيم محبتها
اليوم 15:07
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©