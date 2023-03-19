"أبل" تختبر ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي مع "سيري"
تعبيرية
19 مارس 2023 09:33
أفاد تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) بأن مهندسي آبل يختبرون مفاهيم لتوليد اللغة، والآن يأتي موقع 9to5Mac ليؤكد التقرير ويقدم تفاصيل إضافية عن كيفية اختبار هذه القدرات. وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.
ونبّه الموقع إلى أن اختبار آبل لميزات توليد اللغة الطبيعية لمساعدها سيري لا يعني أنها تطور روبوتًا للدردشة يشبه روبوت (شات جي بي تي) ChatGPT الشهير. ولكن بدلًا من ذلك، قد تستخدم هذا النوع من تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات سيري الحالية.
يُشار إلى أن سيري يقوم في الوقت الراهن على نظام يستخدم القوالب بدلًا من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكما أشار تقرير نيويورك تايمز، فإن هذا النظام أدى إلى ظهور تحديات هندسية كبيرة لسيري على مدار العقد الماضي.
ووفقًا لموقع 9to5Mac، لا يوجد جدول زمني لتوسعة آبل ميزات توليد اللغة إلى منصاتها الأخرى. ويمكن أن تحتوي هذه الميزات أيضًا على آلية تجعل الشركة تشغلها وتعطلها من عندها، مما يسمح لها باختبارها بالطريقة التي تشاء مع عامة المستخدمين.
وأشار الموقع إلى أنه يمكن للشركة أن توسع تقنية توليد اللغة إلى ما وراء سيري، غير أنه من المستبعد أن تُطلق هذه الميزات قريبًا.