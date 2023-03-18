رحلة غوص في حياة أهل البحر

أبوظبي (الاتحاد)

يعرض ركن التراث البحري في مهرجان الظفرة البحري، صوراً حية من مظاهر حياة أهل البحر، تأخذ الزوار في رحلة غوص إلى أعماق البحر وجولة على سواحل وجزر دولة الإمارات، إذ يتعرفون من خلالها على الملابس التي كان يرتديها أهل المناطق الساحلية، ونماذج من القوارب البحرية، ومنها ما كان يستخدم في الصيد، سواء في المناطق القريبة أو البحار البعيدة، وكذلك السفن المستخدمة في رحلات الغوص عن اللؤلؤ في المواسم الخاصة به. ويجذب الركن زوار المهرجان بدورته الرابعة عشرة التي تقام على ساحل المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك للتعرف على حرف أهل البحر التي تعتبر من مكونات التراث الإماراتي.