900 دلفين تجنح إلى شواطئ فرنسا

بوردو (فرنسا)

جنحت 910 دلافين على الأقل على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية منذ منتصف ديسمبر وفقاً لإحصاء جديد صادر عن مرصد المحيطات «بيلاجيس» الذي سجل موجة جديدة «شديدة» من أكثر من 400 جنوح منذ أسبوع. وأوضح «بيلاجيس» أن «نحو 420 من الحوتيات الصغيرة» جنحت على ساحل المحيط الأطلسي بين 10 و17 مارس الجاري، بينها 120 في 11 و12 آذار/مارس وحدهما. ووصف المرصد هذا الرقم بأنه «غير مسبوق». ولاحظ المرصد الذي يتولى منذ 1970 إحصاء حالات جنوح الحوتيات على ساحل المحيط الأطلسي «تنوعاً كبيراً في حال الجيف»، ويظهر منها أن بعض الدلافين المنجرفة إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام فحسب، في حين يعود نفوق أخرى إلى أسابيع عدة.