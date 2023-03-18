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زراعة 20000 شجرة قرم في أم القيوين

زراعة 20000 شجرة قرم في أم القيوين
19 مارس 2023 01:31

أم القيوين (وام)

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أطلق مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام بأم القيوين، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، مبادرة مجتمعية لزراعة 20 ألف شجرة قرم في شاطئ القرم بالإمارة، تأكيداً على تحقيق أهداف استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية والحفاظ على صحة الأنظمة البيئية المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في الخطة الوطنية لزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030 التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة خلال مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر (COP26). واستهدفت المبادرة مختلف شرائح المجتمع وتضمنت مجموعة من الفعاليات والورش التوعوية.

أم القيوين
وزارة التغير المناخي والبيئة
جمعية الإمارات للطبيعة
القرم
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