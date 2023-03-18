محمد الصيعري.. ملابس رياضية بتقنية 3D

خولة علي (دبي)

يواصل الشباب دوره في ترك بصمة على الساحة الاقتصادية المحلية والنهوض بها، والدخول في منافسة قوية مع أعرق الشركات التجارية العالمية، متسلحين بروح العمل والرغبة في التحدي ومجاراة تنافسية الأسواق من خلال طرح أفكار مبتكرة من شأنها أن تغير موازين القوة وترجح دفة الأفكار الشبابية المميزة والتي يمكنها طرق أبواب العالمية.. هذا ما فعلهُ مصمم الأزياء الإماراتي محمد الصيعري عندما اختار خطاً مختلفاً يميزهُ في عالم تصميم الألبسة الرياضية، إذ استطاع أن يبتكر ويصنع حلمه، من خلال وضع أول علامة تجارية إماراتية متخصصة بالألبسة الرياضية بتقنية 3D لمنافسة المنتجات الأوروبية، وهذا ليس بغريب على أبناء الإمارات.

يؤكد محمد الصيعري أن الرياضة تعد من الأمور الرئيسة والمهمة في الجدول اليومي لمعظم الأشخاص، كما أن احتياج السوق كان الدافع لوجود منتج إماراتي يرضي مختلف الأذواق، وينافس العلامات التجارية العالمية، بعد أن أصبحت الرياضة جزءاً لا يتجزأ من روتين الحياة اليومي لكثير من الناس، الأمر الذي يحقق رغبات الكثيرين فيما يخص مجال الألبسة الرياضية، ويرضى ذوق المجتمع العربي أو الخليجي.

«براند» إماراتي

وعند الحديث عن فكرة إطلاق «براند» إماراتي متخصص بالألبسة الرياضية، يوضح الصيعري أنها جاءت بعد دراسة وافية لواقع السوق وما يحتاج إليه المجتمع العربي عامة والخليجي خاصة، من هنا فكر في ابتكار «براند» عربي متخصص في الألبسة الرياضية، ويكون قادراً على المنافسة من حيث الجودة والتصميم المبتكر، فبدأ في وضع بصمة عربية للتصاميم الرياضية التي شهدت إقبالاً كبيراً نظراً لجمالية التصاميم بحروفها العربية التي تزينها، من خلال استخدام تقنية «3D» بحرفية عالية.

وأعرب عن سعادته بنجاح تصاميمه التي أقبل على ارتدائها أغلب مشاهير الرياضة والفن، من بينهم الممثلة شيخة الماجد والإعلامية أسمهان النقبي والإعلامي منذر المزكي والانفلونسر سعيد الرميثي، وغيرهم.

دعم مستمر

وعن مدى تشجيع الحكومة لفئة الشباب، يرى الصيعري، أن القيادة الرشيدة ملهمة الشباب لتقديم الأفضل دائماً، وقد لاقى الدعم والتشجيع المستمر لمنتجه من خلال تعاقدات مع جهات حكومية وجدت في تصاميمه الجودة العالية والأناقة، ويتطلع الصيعري إلى تحقيق الانتشار العربي والعالمي، وإطلاق خط خاص بالأطفال ليصبح المنتج وجهة كل أسرة مهتمة بالرياضة والألبسة المريحة، مع العمل على توعية الشباب بأهمية الرياضة ودورها في خلق حياة صحية آمنة.

تصاميم نسائية

عن تركيزه الخاص في الألبسة المخصصة للمرأة، لفت الصيعري إلى أن المشروع ركّز أيضاً على تصاميم خاصة بالنساء، لتشجيعهن على ارتداء الملابس الرياضية المريحة في العديد من المناسبات، وبما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، التي تعتمد على تصاميم نسائية محتشمة خاصة بهن.

أما عن كيفية اختيار أفكار التصاميم التي يتم طرحها، أكد الصيعري بأنه يستوحيها من المتطلبات الحياتية، ليتم إنجازها وطرحها في الأسواق، كاشفاً عن مجموعته لصيف 2023 الجديدة التي سيتم طرحها قريباً، والتي ستضم ألواناً مميزة وقصات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

تحديات

عن التحديات التي واجهته، يؤكد الصيعري أن المنافسة قوية في هذا المجال، خاصة في ظل وجود علامات تجارية عالمية ذات تاريخ عريق بالأسواق، ومن هنا كان التحدي يتطلب إطلاق علامة تجارية إماراتية متخصصة في الألبسة الرياضة ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة، تتناسب مع الاستخدام اليومي داخل وخارج المنزل للرجال والسيدات، وتناسب جميع الأذواق العربية والغربية، خاصة أن دولتنا الحبيبة تجمع على أرضها العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم.