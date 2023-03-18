بشرتك.. عنوان صحتك

القاهرة (الاتحاد)

أكد خبراء العناية بالجلد أن البشرة تكشف عن الكثير مما يحدث داخل الجسم، وتلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الصحة، لأن الجلد هو العضو الأكبر والأكثر وضوحاً، وينصح الخبراء بضرورة الاعتناء بالجلد عن طريق شرب الماء، وغسل الوجه والاستحمام، والرياضة، ويشير موقع (Health Shots) الهندي، إلى بعض التغييرات التي تكشف الكثير من الأمراض، ومنها:

حَب الشباب

ليس المراهقون فقط من يعانون من حَب الشباب، حيث تصيب البثور الجلدية المزعجة البالغين أيضاً، ويظهر حب الشباب عادة بسبب الجلد الدهني الذي يسد المسام، ويمكن أن يكون علامة على عدم التوازن الهرموني والنظام الغذائي غير الصحي.

الأكزيما

هناك العديد من حالات الجلد غير المعدية التي تؤدي إلى الحكة واحمرار الجلد وتهيجه وجفافه ويطلق عليها إكزيما، والتي يمكن أن تشير إلى الإرهاق الشديد أو التحسس.

الصدفية

تظهر الصدفية على شكل مناطق سميكة وردية من الجلد مغطاة بقشور بيضاء أو فضية، وتشير إلى اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى تكاثر خلايا الجلد بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

التمدد

عبارة عن خطوط وردية أو حمراء تظهر بشكل متكرر على أي منطقة بالجسم، وغالباً تظهر لدى الحوامل، وتدل على زيادة أو خسارة الوزن بشكل سريع أو استخدام الأدوية التي تحتوي على الكورتيزول لفترة طويلة، أو عدم الاهتمام بممارسة أنشطة بدنية.

الجفاف والحكة

إذا كانت بشرتك جافة وتثير الحكة حتى بعد وضع المرطب، فقد تدل على الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي، الذي قد يؤدي إلى المعاناة من الربو أو حمى القش.