أحمد العسم يكتب: مهرجان «زوايا»

«مهرجان زوايا للإبداع الثقافي» (من 3/3/2023 إلى 7/3/2023)

المكان: مركز النخيل الإبداعي في رأس الخيمة، تحت ظل شجرة الإبداع المجتمعي الثقافي، جمعية رأس الخيمة للتنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة ممثلة في المركز الإبداعي.

أقف رافعاً السعادة النابعة من التقدير والاحترام، آملاً أن نمسح من الدفتر «أنا»، والعمل بروح الفريق «نحن»..

الكل مع الكل والأمل يدفع أملاً نحو طموح يُقدّم من دون تحيّز ولا قبض، بالأمس -الذي أود أن يتكرر كل موسم- نحصد به ما ننتج بالأمس وعلى مدى أيام لمست الوُدّ وعشت اللقاء برفقة أصدقاء الحياة من المجتمع والإبداع، وأنصت بقلب السّعيد دائماً فرّحت الجميع.. فكانت الزوايا مرايا الحياة..

قرأ الإنسان حظوظه، واستمتع وهو يتأمل في مائة صورة لمن تركوا أثراً في حياتنا ومهّدوا الطريق لجيلِ المستقبل عشت إطراء حفيداتي حين افتخرن بصورتي في مهرجان إنسانيته «نحن المجتمع»، مهرجان رسمت فيه الطّفولة نجمةً وقمراً، وقرأ الطّفل الممتاز قصةً قصيرةً، ووضع الأب ذكرياته في أمكنة تروى فيها الحكاية.. تبتسم الأم، تجمع شمل الود المتفرق في صحن حبّها خبز الأيام دون تردد تضع في فؤاد البكاء بسمة تمسح الوقت المكتظ عن وقتهم الذي شغله التفكير، بالأمس وجدت جمال العمل التطوعي في قبلة تقدير يطبعها المتطوع والمتطوعة على رأس كبار المواطنين، وحارس النوايا الأمين يدفع كرسيّاً متحرّكاً لفرد من أصحاب الهمم..

كل هذا في مهرجان كله زوايا خيرٍ في وطني الإمارات التي تغرس الأمل وتشجّع على العمل الأمين، وتنمي يوماً بعد يومٍ الرغبةَ في الإنجاز والتسامح وإسعاد الجميع من دون استثناءٍ.

«بلدي الإمارات» وطن الجميع، وطني الكبير، شكراً يا إمارات الخير..

في مهرجان زوايا للإبداع الثقافي، برزت روح الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة، حيث عكست مسمّيات المنصّات أسماء أعلام من رأس الخيمة تمثّل شريحة من المهن والحرف والصناعات الإبداعية، نهض المهرجان بكل جميل نحو هدفه وأهداف الدولة في تعزيز الهوية والاستدامة، جمع فئات المجتمع كباراً وصغاراً ودار حوار الزمن بينها، وخلص ذلك بأن يضع المستقبل يدهُ في يدِ الزمن حتى يبقى شاهداً على التنمية الإبداعية المستدامة.

شكراً.. الإمارات الحبيبة، وزارة الثقافة، جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، مركز النخيل، فريق العمل القائم على إنجاز هذا المهرجان.