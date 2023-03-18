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7 مطارات.. الأفضل في العالم

مطار دبي الدولي
18 مارس 2023 20:55

عزة يوسف (القاهرة)
هناك العديد من المطارات حول العالم يمكن اعتبارها أكثر من مجرد مكان للسفر، بل وجهات سياحية، لتصميمها وما تحتويه من مميزات وعوامل جذب وترفيه، وقد قدمت جريدة (Times of India) الهندية مجموعة منها:

مطار دبي الدولي

  • مطار دبي الدولي

تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بالفخامة، بجانب سعيها الدائم لتحقيق الإنجازات، ما يمثل الدافع الذي يجعل مطار دبي الدولي متميزاً، فهو واحد من أفضل وأكبر المطارات في العالم، ويحتوي على مناطق ترفيه ممتعة ومطاعم عالمية ومراكز تسوق حرة، ما يجعله وجهة للزوار في حد ذاته.

مطار ميونخ

يُعتبر هذا المطار بالمدينة الألمانية ميونخ وجهة للتسوق، حيث يحتوي على أكثر من 150 متجراً ويُعرف بمركز المدينة، ويوفر الراحة والأناقة لمنح الزوار أقصى استمتاع ممكن.

حمد الدولي

يقدم مطار حمد الدولي في قطر وسائل راحة على مستوى عالمي ويتميز بهندسة معمارية فريدة، ويحتوي على العديد من المطاعم الشهيرة والمحال التجارية الفاخرة التي تجعل زواره لا يشعرون بالملل أبداً.

سنغافورة شانغي

يفتخر المطار بتقديم الترفيه ذي الطابع الطبيعي، حيث يمكنك مشاهدة واحد من أطول الشلالات في العالم، والاستمتاع بحديقة الفراشات، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة العديد من الأنشطة.

زيورخ

يُعتبر واحداً من أفضل المطارات في العالم وأكثرها ازدحاماً، وهو عالم قائم في ذاته حيث يزخر بالعديد من المحال التجارية والمطاعم العالمية الفاخرة، مما يوفر تجربة تسوق لا تنسى.

إنتشون

هو ليس أكبر مطارات كوريا الجنوبية فحسب، بل يُعتبر أيضاً معرضاً للفنون والعروض الثقافية، ويستضيف بانتظام معارض ودروساً في التاريخ الكوري وحفلات موسيقية ودروساً في الرقص.

كوالالمبور

هو المطار الرئيس في ماليزيا، والذي يفخر بتقديم أفضل وسائل الراحة والخدمات فيه، ويضم «سبا» صحياً يعمل على مدار الساعة، وصالة مميزة للاستراحة يمكن لأي شخص دخولها، وبني بشكل يجعله يبدو كغابة مطيرة، ما يمنحه مشهداً بديعاً يستحق المشاهدة.

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