ترامب ينشر على فيسبوك ويوتيوب لأول مرة منذ تعليق حساباته

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على "فيسبوك" و"يوتيوب"، الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول).

وكتب الزعيم الجمهوري السابق، الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024، "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد".

وقالت منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، التابعة لشركة جوجل، إنها رفعت القيود المفروضة على قناة ترامب بعد تعليق استمر أكثر من عامين إثر أحداث الشغب في مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.

وكتبت "يوتيوب"، في تغريدة "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأعادت شركة "ميتا بلاتفورمز" حسابات ترامب على "فيسبوك" و"انستاجرام" في وقت سابق من هذا العام. كما أعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر الماضي.

وأصبح بمقدور ترامب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024. أخبار ذات صلة ميتا تعلن شطب 10 آلاف وظيفة "ميتا" تعمل على إطلاق شبكة اجتماعية جديدة

المصدر: آ ف ب