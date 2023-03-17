«قناة الإمارات» برامج تفاعلية ومسلسلات حصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قناة الإمارات» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن دورتها البرامجية لشهر رمضان الفضيل، والتي تقدم من خلالها باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية، والعروض الترفيهية والبرامج الدينية والتوعوية من وحي أجواء الشهر الفضيل.

تضم الباقة الرمضانية التي تطل على المشاهدين تحت شعار «رمضان يانا والخير لفانا» المسلسل الإماراتي الحصري «بو حظين» من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، والمسلسل الخليجي «نون النسوة»، إلى جانب مجموعة من البرامج الترفيهية والدينية والثقافية، هي: «مع زايد»، «محاضرة مجلس محمد بن زايد»، «قرآن مبين»، «الشارة»، «الجانب الآخر»، «قيم البيوت»، و«قلبي اطمأن».

«مع زايد»

تستضيف القناة في البرنامج الحواري «مع زايد» شخصيات مؤثرة عاصرت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، لتروي قصصاً ومواقف لم يُكشف عنها من قبل عن مسيرته العطرة وإنجازاته الاستثنائية في مختلف المجالات.

عبد الرحيم النعيمي: تعزيز الهوية الوطنية

قال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: تواصل «قناة الإمارات» التركيز على اهتمامات المشاهد المحلي، ومحاكاة اهتمامات المجتمع الإماراتي من خلال إنتاج برامج ومسلسلات تعزز الانتماء والقيم والهوية الوطنية، وتسهم في التعريف بدولة الإمارات وتراثها الغني بأسلوب تثقيفي وترفيهي متميز عبر محتوى مبتكر وتفاعلي، كما تسعى القناة للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين عبر توفير محتوى القناة مجاناً على تطبيقها الرقمي ADtv الذي يتيح مشاهدة برامجهم المفضلة في أي وقت ومكان.

كوميديا إماراتية

يُطل النجم الإماراتي جابر نغموش في مسلسل «بو حظين» الذي يُعرض حصرياً عل «قناة الإمارات» وتطبيق Adtv، مع كل من الممثلين، جمعة علي، سعيد سالم، مروان عبدالله صالح، ساعد بن ظافر الجنيبي، على التميمي، هدى الغانم، وهيفاء العلي، ليجسد شخصية تاجر مقاولات يواجه مواقف درامية وكوميدية مع أقرانه وأصدقائه بسبب شخصيته الحيوية والمندفعة ورغبته المستمرة بخوض المغامرات وتحقيق النجاح. وهو من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج سيف الشيخ نجيب.

برامج ثقافية

تعرض «قناة الإمارات» في دورتها الرمضانية الجديدة باقة من البرامج المتنوعة، هي البرنامج الثقافي «محاضرة مجلس محمد بن زايد»، والذي يعرض مجموعة متنوعة من المحاضرات من مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، ويناقش مواضيع علمية ودينية وثقافية تهم المجتمع بحضور نخبة من العلماء من مختلف دول العالم.

دراما خليجية

يروي المسلسل الخليجي «نون النسوة» قصصاً شائقة أبطالها 5 صديقات متزوجات يواجهن مواقف وتحديات مختلفة تغير مسار حياتهن، وتتبدل شخصياتهن في سرد درامي لا يخلو من التشويق. «نون النسوة» بطولة حسين مهدي، عبدالمحسن القفاص، هبه الدري، شهد الياسين، أميره محمد، عبدالله الطليحي، أمل محمد، نواف العلي ونواف النجم، ومن تأليف سلام محمد وإخراج محمد كاظم.

قلبي اطمأن

يواصل برنامج «قلبي اطمأن»، في موسمه السادس الذي يُعرض حصرياً على «قناة أبوظبي» ويعاد على «قناة الإمارات»، بعدما حقق شهرة واسعة ونسبة متابعة عالية، تصوير القيم الإنسانية بأبهى أشكالها، حيث يجول «غيث» في دول مختلفة باحثاً عن المحتاجين، والعائلات التي أنهكها الفقر، للكشف عن جوانب من واقعهم الأليم وأخلاقهم الطيبة بهدف تقديم الدعم والعون اللازم لهم بفكرة وأسلوب جديدين.

«قرآن مبين»

يتناول البرنامج الديني الحواري «قرآن مبين»، الذي يستضيف مجموعة من العلماء والأساتذة والمتخصصين في الدراسات الإسلامية من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، القيم الأخلاقية المذكورة في القرآن الكريم من خلال مناقشة الدلالات اللفظية والصور البلاغية والمجازية ومضامينها وما تحمله من حقائق وإرشادات.

«قيم البيوت»

يهتم البرنامج الديني المجتمعي «قيم البيوت» الذي يعرض على «قناة الإمارات»، بتعزيز مستويات التوعية المجتمعية وعلاج المشكلات العائلية، بما يضمن ترسيخ قيم التلاحم الأسري ونشر السكينة والطمأنينة.

«الشارة»

تطل حصة الفلاسي ببرنامج المسابقات التراثي «الشارة» على مشاهدي «قناة الإمارات» بموسم جديد، ليسلط الضوء على تراث دولة الإمارات وإرثها العريق بما فيه من مهن شعبية وأمثال وشخصيات مؤثرة.

«الجانب الآخر»

يعرّف المقدم عبدالله بن حيدر المشاهدين على جوانب لم يسبق لهم معرفتها عن نخبة من الفنانين الإماراتيين من خلال البرنامج الفني «الجانب الآخر»، والذي تدور فكرته حول زيارة المشاهير والتعرف إلى شخصياتهم من قرب وبشكل عفوي.