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أمل بوشوشة.. في «مسار إجباري»

أمل بوشوشة.. في «مسار إجباري»
18 مارس 2023 01:48

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك الممثلة أمل بوشوشة في دراما رمضان المقبل بمسلسل «دوار شمالي: مسار إجباري»، ويتناول التطرف الديني والإرهاب في سوريا، وتبدأ أحداثه خلال فترة منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتدور أحداثه في 30 حلقة.
أعربت بوشوشة عن أمنيتها أن يعوضها دورها المتميز في هذا العمل والذي تعتبره بمثابة تحدٍ كبير لها، عن غيابها عن الدراما الرمضانية في العامين الماضيين، وهي تقوم بدور فتاة تمر بظروف صعبة، لكنها تتمكن بإصراها وعزيمتها من التغلب على مشاكلها حتى تصبح شخصية مهمة في المجتمع. وأكدت أنها تدين بالفضل في مشوارها الفني للمخرج نجدت أنزور الذي وقفت أمام كاميراته للمرة الأولى، من خلال مسلسل «ذاكرة الجسد» عام 2010، وتوالت بعده مشاركاتها في الدراما الشامية وخصوصاً السورية التي صنعت شهرتها. وأشارت بوشوشة إلى أنها تتمنى العودة للدراما المصرية التي قدمت فيها عدداً من المسلسلات المتميزة، منها «تحت الأرض»، و«أبو عمر المصري»، موضحة أنها تحرص منذ بدايتها على تنويع وجودة أدوارها وعدم الاستسلام لحصرها في نوعية محددة، وهي تبذل أقصى قدر من الاجتهاد والإخلاص في مجالها.

أمل بوشوشة
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