أكاديمية ياس حملة لاكتشاف مواهب الكارتينج

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية ياس هيت للسباقات حملة لاكتشاف المواهب الناشئة وضمها إلى برنامج الأكاديمية الخاص بتطوير مهارات السائقين لموسم 2023، وتنظم الأكاديمية أيامًا مفتوحة للاختبارات على عربات الكارتينج بحثًا عن أفضل المواهب الناشئة القابلة للتطوير.

ويمكن لسائقي الكارتينج الصغار بين 8 و12 عامًا التسجيل اعتباراً من اليوم، وسوف تختار الأكاديمية أسرع السائقين للمشاركة في منافسات بطولة ياس هيت للسباقات للكارتينج للعام الحالي. وقال ماثيو نورمان، مدير فريق الأكاديمية: نواصل البحث عن المواهب الناشئة، ولا يخفى على أحد أن نخبة سائقي السباقات العالميين بدؤوا مسيرتهم من بوابة سباقات الكارتينج.