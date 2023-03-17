«ابنة صياد اللؤلؤ» في متحف المستقبل

دبي (الاتحاد)

يستضيف متحف المستقبل الثلاثاء المقبل العرض الحركي الشهير «ابنة صياد اللؤلؤ»، ويمزج العرض الذي يعتمد على تقنيات الواقع المعزز أحدث اتجاهات عروض الأداء الحركي والموسيقى والسرد مع التقنية، ليأخذ الجماهير في رحلة فريدة يسرد خلالها قصصاً آسرة عن التقاليد ومخاطر الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وعجائب البحر.

تؤدي الفنانة ومؤلفة الأغاني ميسا قرعة دور راوية القصة، ويأتي العرض ضمن تعاون بين الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، وبول إميرسون من شركة أميركية للرقص المعاصر، وتشارك في الإنتاج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وسفارة الولايات المتحدة في أبوظبي، والمجمع الثقافي.